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Ayiti

Sektè relijye a nan Gonayiv pa dakò ak dekrè ki mande pou moun chanje sèks yo. Exalus Mergenat

Sektè relijye a nan Gonayiv pa dakò ak dekrè ki mande pou moun chanje sèks yo. Exalus Mergenat
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Sektè relijye a nan Gonayiv pa dakò ak dekrè ki mande pou moun chanje sèks yo. Exalus Mergenat

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