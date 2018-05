Avoka Rudy Giuliani Fè yon Nouvo Deklarasyon sou Relasyon Prezidan Trump ak Stormy Daniels

Avoka Prezidan ameriken an Donald Trump, an palan de ansyen majistra vil New York la, Rudy Giuliani, deklare mèkredi 2 Me 2018 la sou chèn televizyon Fox News, lidè ameriken an te remèt mèt Michael Cohen 130 mil dola li te peye aktris fim Porno Stormy Daniels pou l pat mete relasyon li ak mesye Trump nan lari. Stormy Daniels te resevwa kout lajan anba tab sa a anvan eleksyon prezidansyèl 2016 la isit Ozetazuni.

Sap agen lontan, Prezidan Trump, te atake kredibiiite aktris film ponografik Stormy Daniels ki te rapòte nan le pase yon nèg te prezante devan n epi misye te manase pou l fè fanmi l mechanste si manmzèl pa t sispanan pale de yon afè fanm-ak-gason li te genyen avèk Misye Trump anvan dewoulman eleksyon prezidansyèl novanm 2016 la.

Vrèman-vre Stormy Daniel, ki t ap reponn kesyon yon gwoup dam animatris pwogram sou chèn televizyon ABC madi 17 avril la, te bay detay sou nèg ki te swadizan fè l menas la. Stormy Daniels deklare:

""Moun nan te mache dèyè m e m te wè refleksyon lombraj li dèyè m. Lè m vire, m te panse li ta pral mande m: "Madam, èske w konnen ki kote tèl ou tèl klas ye? Kote tèl ou tèl building ye, etc… Misye te mete men n an pòch li; epi, apre li fin gade pitit-fi m nan byen gade, mwen sonje l te di kòmkwa: "O! Ala yon bèl ti pitit!! Ala di sa ta di si yon move bagay te rive manman l? Ou konn sa k pase Madam? Bliye pawòl w ap pale a; kite Misye Trump an repo, tande…."

Imedyatman aprè m te fin tande sa a, sa pa t tèlmen fè sans nan tèt mwen. Apre sa, m te vire do m, m ale; epi m di: " Figi nèg sa a pral rete grave nan memwa mwen.""