Prezidan Trump di: "Si Jenn Imigran yo Gen Rèv, Sitwayen Ameriken yo Gen Rèv Tou"

Lidè ameriken an fè konnen li espere 2 pati yo nan Kongrè a va rive jwenn yon antant pou yo pwoteje kont depòtasyon preske 2 milyon jenn imigran ki benefisye yon pwogram ansyen Prezidan Barack Obama te kreye; sepandan prezidan an akize Demokrat yo deske yap politize kèk kesyon ki lye ak domèn imigrasyon an, alòske yo pa fè okenn efò serye pou yo rezoud pwoblèm sa yo.