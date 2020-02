Eleksyon Primè Demokrat yo nan New Hampshire Ap Gen Pwa nan Prezidansyèl Novanm yo

No media source currently available

Eleksyon primè Demokrat yo, madi 11 fevriye 2020 an nan Eta New Hampshire pral montre kilès ki gen plis chans bò kote kandida elektè yo pral voye al fè fas kare ak Prezidan Donald Trump an novanm pwochen an. Lyonel Desmarattes pral fè n konprann pwa primè New Hampshire a nan elektoral ameriken an.