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Prezidan Ameriken an, Donald Trump, Patisipe Kòm Envite Donè nan Selebrasyon Priz La Bastille la an Frans

  • Ekip Sèvis Kreyòl VOA
Nan selebrasyon Priz La Bastille nan Chan Zelize a Pari, Prezidan Fransè a, Emmanuel Macron, agoch, kanpe ansanm ak tokay ameriken li, Prezidan Donald Trump, a dwat. 14 jiyè 2017.

Prezidan ameriken an, Donald Trump, te patisipe kòm envite donè nan festivite pou selebre anivèsè 14 juyè 1789 ki raple Priz La Bastille la ki se pi gwo fèt nasyonal nan peyi Lafrans.

Avyon konba ameriken patisipe tou nan defile nan syèl fransè a pou komemore Priz La Bastille ak sipò Lèzetazini te bay Lafrans pandan 1è Gè Mondyal la sa gen 100 tan.
Avyon konba ameriken patisipe tou nan defile nan syèl fransè a pou komemore Priz La Bastille ak sipò Lèzetazini te bay Lafrans pandan 1è Gè Mondyal la sa gen 100 tan.

Nan okazyon an genyen gwo parad ak anpil demonstrasyon fòs aeryen yo nan syèl vil Pari a, kote moun te ka wè prezans avyon konba ameriken.

Demonstrasyon fòs aeryen yo nan syèl vil Pari a, Frans, 14 jiyè 2017.

Selebrasyon sa a koenside ak 100èm anivèsè patisipasyon Lèzetazini nan Premyè Gè Mondyal la. Yo te monte drapo ameriken ak drapo fransè sou Chan Zelize a, pandan yon parad ki te rasanble solda fransè ak solda ameriken.

Prezidan Donald Trump ak Premye Dam Ameriken an Melania Trump, Pari, an Frans, 14 jiyè 2017
Prezidan Donald Trump ak Premye Dam Ameriken an Melania Trump, Pari, an Frans, 14 jiyè 2017

Moun te kapab remake tou tank, lans-misil ak veyikil blende nan parad la. Antretan, 3 mil 500 polisye mobilize sou plas nan Kapital fransèz la pou kontwole epi diminye chans pou yon atak teworis ta fèt nan okazyon gwo evenman sa a .

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