Prezidan Sid Afriken Cyril Ramaphosa ki Pran 2 Dòz Vaksen COVID-19 la Teste Pozitif pou Kowonaviris la

Seremoni ofisyèl la te fet nan yon legliz nan "Cape Town", kote te gen anviwon 200 moun, Chèf eta a te mete yon mask nwa pandan seremoni an, eksepte lè li te gen pou l fè diskou li a.

Biwo prezidan an te di laprès "Prezidan an, ki te pran 2 dòz vaksen yo te rive teste pozitif pou maladi COVID-19 la. Ramaphosa izole tèt li, e li te delege tout responsabilite peyi a bay Vis Prezidan David Mabuza jiska semèn pwochèn." Biwo prezidan te ajoute ke seremoni an te fèt an konfòmite ak règ sanitè yo.

Sepandan, moun ki te vin an kontak ak Mesye Ramaphosa yo, nou te konseye pou yo siveye sentòm yo e ale fè tès Kovid la.

Chèf Leta a ap pran swen nan sèvis sante lame Afrik di Sid la. Pou kounyea pa gen okenn enfòmasyon ki te kominike si li te kontamine pa nouvo variant Omicron an.