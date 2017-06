Prezidan Ayisyen an Pwomèt Plis Dyalog ak Otorite Ameriken yo sou Dosye Ayisyen ki Gen Stati Tanporè yo Ozetazini

Prezidan ayisyen an, Jovenel Moise, retounen nan peyi a apre li sot patisipe nan 2 somè nan Miami Florid. Nan rankont chèf deta a te genyen ak kominote ayisyen an nan Miami li fè konnen gouvènman li an ap travay ak administrasyon ameriken nan yon fason pou pèmèt imigran ayisyen ki gen Stati Pwoteksyon Tanporè (TPS) yo jwenn yon ralonj 12 mwa.

An mèntan tou, Prezidan Moise ankouraje ayisyen yo vin envesti nan peyi a. Premye sitwayen Ayiti di nan laprès li bay tèt li 2 zan pou gen elektrisite nan tout peyi a 24 sou 24. Sepandan, Prezidan an fini pou l di objektif li a pap posib si enfrastrikti peyi a pa amelyore.

