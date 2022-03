Prezidan Biden ap Siyen yon Nouvo Lwa sou Ayiti

Prezidan Joe Biden siyen yon lwa La Chanm dè Reprezantan adopte 13 Janvye ki "Mezire Pwogrè Ayiti fè pou rebati apre tranbleman tè a, jere kowipsyon, gouvènans, eta de dwa ak libète laprès".

Lwa a ki pote non H.R. 2471 deklare ke politik Etazini mande pou apiye rekonstriksyon Ayiti yon fason ki rekonèt endepandans Ayiti, ak souvrènte l. Li apiye jefo ke pèp Ayisyen an ak gouvènman Ayiti dirije nan tout nivo.

Kriz Politik

Pa rapo ak sityasyon politik la, Lwa di Etazini ap kontribye ak jefo entènasyonal pou fasilite yon diyalog enklizif pami diferan aktè Ayisyen an pou retabli lejitimite demokratik ak enstitisyon yo ann Ayiti.

Lwa a mande pou Etazini kore kapasite a lon tèm pou kore jefo gouvènman Ayisyen an, sosyete sivil la ak sektè prive a ap fè pou kreye opotinite ekonomik ann Ayiti.

Dyaspora

Anski konsène Ayisyen kap viv Ozetazini, lwa a di Etazini apiye kolaborasyon ant dyaspora Ayisyen an ak Etazini epi kominote komèsyal Ayisyen an.

Kowipsyon

Pa rapo ak kowipsyon - lwa a apiye jefo anti-kowipsyon yo, apiye libète laprès epi fè fas ak kè sote pou sityasyon dwa moun nan. Ladann gen ranfosman sanksyon ke Lèzetazini te enpoze anba Lwa Global Magnitsky a sou Responsabilite Vyolasyon Dwa Moun ak Kowipsyon.

Resous Natirel, Chanman Klimatik

Lwa a anvizaje restorasyon resous natirèl Ayiti yo epi ranfose jefo nan nivo kominotè pou pwoteje anviwonman an epi pwoteje peyi d'Ayiti kont move konsekans dezas meteyowolojik.

Eleksyon

Sou Eleksyon, lwa a ankouraje stabilite politik atravè eleksyon lib, onèt, transparan ki dewoule pi vit posib ann ako ak prensip demokratik yo ak Konstitisyon Ayiti.

Fanm ak Timoun

Sou sityasyon medam yo ak jenes la, lwa a ankouraje patisipasyon 2 gwoup sa yo nan enstitisyon gouvènmantal ak non-gouvènmantal yo epi devlopman ekonomik ak pwogram asistans sou gouvènans ke Etazini finanse.

Libète La Près

Lwa mande pou Sekretè D'Eta a fikse kom priyorite pwomosyon libète laprès ak libète pou moun rasanble libreman. Li mande tou pou pwoteje jounalis yo ann Ayiti pa:

-Ankouraje otorite Ayisyen yo bay jounalis yo plis pwoteksyon

-Kolabore ak responsab gouvènmanan ak reprezantan sosyete sivil la pou ogmante pwoteksyon legal pou jounalis Ayisyen yo

-Apiye jefo pou ogmante transparans nan sektè piblik ak prive yo ann Ayiti ansanm ak aksè a enfomasyon.

-Li anvizaje pou Etazini dispoze asistans etranje pou ogmante kapasite pou jounalis endepandan fonksyone nan peyi a, epi ogmante sipo pou jounalis kap mennen envestigasyon.

COVID-19

Lwa a mande pou Sekretè d'Eta a kowodone ak Ajans Ameriken pou Devlopman Entènasyonal la sou jefo pou ede Ayiti rebati apre tranbleman tè, siklonn epi pandemi COVID-19 la.

Responsabilite

Lwa a mande pou gouvènman Ayisyen an ak gouvènman Ameriken an bay Kongrè a kont randi pwogrè ki fèt sou objektif sa yo - ladann ap gen evalyasyon pwogram ki an plas yo ak done.



Koresponsan VOA nan Lamezonblanch Anita Powell kontribye a repotaj sa a