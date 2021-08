Biden Mande Ameriken Pran Vaksen Siplemante Kont COVID-19

Prezidan Joe Biden pran la pawol nan Mezon Blanch la sou pandemi Coronavirus la.

Biden fe konnen lap ankouraje Ameriken ki deja finn vaksinen pou COVID-19 pou yo pran yon twazyem vaken "booster" siplemante 8 mwa apre yo 2em vaksen an.



Vaksen "booster" yo ap disponib apati 20 Septanm nan, responsab la sante Ameriken yo fe konnen. Yo di rezon ki fe yo pran desizyon sa a se paske yo reyalize vaksen ki egziste kounyea pa bay otan pwoteksyon kont varyan Delta a.



Kidonk y'ap ofri moun ki te resevwa 2 doz vaksen Moderna ak Pfizer-BioNTech yo yon twazyem doz. Depatman Sante Nasyonal la pibliye yon deklarasyon sou sa.



"Se pi bon mwayen pou nou pwoteje tet nou kont nouvo varyan yo," Prezidan Biden deklare."Sa va pwoteje sante nou pandan pi lontan. E sa pral ede nou mete fen nan pandemi sa a pi vit."



Prezidan an di gouvenman li an atann ni aske lap bay 100 milyon vaksen "booster" nan 80,000 sant vaksinasyon toupatou Ozetazuni.



Responsab la sante yo di, yo atann yo aske moun ki te resevwa vaksen Johnson & Johnson nan - ki se yon sel doz - pral oblije pran "booster" la tou.



Nan fen diskou li, prezidan an lanse apel bay tout Ameriken ki poko vaksinen yo, pou yo sispann trennen pye yo e al pran vaksen.



Kek enfomasyon nan repotaj sa a soti nan ajans nouvel Reuters