Prezidan Biden Byen Ranseye Sou Sityasyon Misyone Ameriken yo, Mezon Blanch Fe Konnen

Prezidan Joe Biden ranseye sou sakap pase ak misyone Ameriken bandi kidnape ann Ayiti, pot pawol Mezon Blanch la, Jen Psaki di Vwadlamerik jodia.

Madan Paski fe konnen prezidan an resevwa ranseyman plizye fwa pandan jounen an sou sa Depatman Deta ak FBI (Biwo Federal Envestigasyon an) ap fe pou mennen misyone yo Ozetazuni sen e sof.

FBI fe pati yon jefo kowodone gouvenman Ameriken an ap fe pou sekirize misyone yo, pot pawol la di men li pat bay okenn lot detay pou pwoteje operasyon an.



Jounalis yo mande Madan Psaki si Etazuni anvizaje voye milite ann Ayiti pou chache misyone yo.



"Se depatman defans la ki ta dwe reponn kestyon sa a - map pale de koleg mwen John Kirby. Pou kounyea jefo nou konsantre sou responsab yo ann Ayiti - FBI - nap travay sere sere ak ekip diplomat nou nan Anbasad Potoprens la - nap kowodone ak otorite lokal yo, nou pran kontak ak fanmi misyone yo e nap fe tout sa nou kapab pou asire yo retounen lakay yo sen e sof. Mwen pa gen anyen pou'm ajoute," Madan Psaki deklare.

Li ajoute ke li kle poukisa ravise yo sible Ameriken.

"Youn nan bagay nou ka souliyen se ke jefo pou kidnape sitwayen ameriken epi mande yon ranson se on bagay ki komun nan peyi tankou Ayiti se pa sel kote sa fet - men yo vize sitwayen Ameriken paske yo kwe moun sa yo gen lajan pou peye ranson an donk se youn nan rezon depatman deta lanse avetisman bay Ameriken kap vwayaje Ayiti nan mwad Out la paske kidnapping yo ap ogmante depi 2019," Madan Psaki deklare.

Bo kote pa'l pot pawol Depatman d'Eta a, Ned Price fe konnen anbasad Ameriken pran kontak ak polis nasyonal la, gwoup misyone a, fanmi viktim yo epi gouvenman kanadyen an. Li ajoute ke gen plizye ajans gouvenman Ameriken an k ap travay ansanm pou mennen anket sou ensidan an.



Nan Nouyok menm, pot pawol sekrete jeneral nasyonzuni an, Stephane Dujarric fe konnen ensekirite a gen move konsekans sou jefo k ap fet pou pote asistans umanite bay Ayisyen ki nan nesesite yo.

Pot pawol la di, Fernando Hiraldo, ki se Rezidan ak Kowodonate Asistans Umanite Nasyonzuni an (UNDP) fe konnen ke zak vyolans, piyaj, barikad ak prezans gang ame yo poze obstak pou asistans umanite a. "Sityasyon an vinn pi konplikek toujou akoz rate gaz ak pwodui premye nesesite yo," Hiraldo di.



Misye ajoute ensekirite a non selman jennen repons imanite a men li kreye nouvo bezwen imanite.



Pot pawol la di sekrete jeneral LONU eksprime ke sote li pou sityasyon an k ap deteryore pi plis chak jou ann Ayiti e li lanse apel bay gouvenman Ayisyen an ak polis nasyonal la (PNH) pou l redouble jefo lap fe pou kontre-kare fenomen sa a.



Korespondan VOA nan Mezon Blanch Anita Powell, Korespondan VOA nan Depatman D'eta Nike Ching ak Korespondan VOA nan Nasyonzuni Margaret Besheer kontribye a repotaj sa a.