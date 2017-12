Pap Franswa Mande Refiye Rohingya yo Padon Poutèt Soufrans yo Andire

Pap François mande refijye Rohingya yo padon pou tout soufrans ke yo sibi. Pontif katolik la pale konsa vandredi premye novanm 2017 lal kote li sèvi ak mo “Rohingya” a ki delika nan Myanmar pou l dekri moun ki anba pèsekisyon – yon pawòl li pat janm di pandan vwayaj li ann Azi a ki te tanmen nan Myanmar.

Pap-la te salye e beni yon gwoup refijye Rohingya pandan yon reyinyon chaje ak emosyon kote li te kenbe men-yo e tande istwa-yo, e li mande-yo padon nan non moun ki te pèsekite-yo e ki te fè-yo soufri.

Pap Franswa te rankontre mekredi 29 novanm 2017 la ak lidè Konsey Siprèm Mwann Doudis yo nan kapital Myanmar la, Yangong, nan moman Souvren Pontif la prè ske rive nan fen yon vwayaj lap fè nan peyi Sid-Azayatik la.

Rankont sa a te fèt apre pap la te fin pran la pawol devan yon kokenn foul moun nan premye mès li dirije an piblik nan ansyen Birmani an kote boudis yo reprezante majorite popilasyon an.

Pap Franswa te lanse apèl bay pèp birman an pou mande l chache tounen yon enstriman lapè ak rékonsilyasyon.