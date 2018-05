Nouvo Plan Kad pou Politik Washington Vizavi Iran - Detay ak Sekretè Deta Pompeo

Sekretè Deta ameriken an, Mike Pompeo, bay sèvis persan (iranyen) Lavwadlamerik la, nan jounen jedi 24 me 2018, yon entèvyou kote chèf diplomasi Lèzetazni an ak direktris sèvis la, Setareh Seig, te santre atansyon yo sou plan administrasyon Trump la genyen pou li aplike yon nouvo plan-kad pou sekirite nasyonal Lèzetazini. Objektif la se mete fen nan pwogram nikleyè Iranyen an. Misye Pompeo pale tou de seri pwotestasyon k ap dewoule nan Iran, plis efò administrasyon Trump la ap deplwaye pou l jwenn liberasyon sitwayen ameriken ki nan prizon nan peyi a. Men yon ekstrè entèvyou esklizif sa a.

KESYON : Nan premye diskou ou fè an tan ke Sekretè Deta, ou te chwazi Iran kòm youn nan tèm ou te devlope yo. Poukisa Iran? Eske se paske pwoblematik iranyen an reprezante yon ijans? Eske li ta gen gwo enpòtans pou Lèzetazini?

REPONS : Mwen panse repons la se tou lè 2: Se yon sitiyasyon Prezidan Trump konsidere kòm yon menas serye pou stabilite nan Mwayen Oryan an; kidonk, se yon menas pou sekirite nasyonal Lèzetazini. Anplis de sa, sanble prezidan an pran an konsiderasyon sitiyasyon difisil kote pèp iranyen an ap viv la; konsa li panse Iran se yon peyi kote Lèzetazini kapab fè yon diferans. Sa gen lontan depi prezidan an panse akò gouvènman presedan an te siyen an, pa sèvi ni enterè pèp iranyen an, ni enterè stabilite rejyon Mwayen Oryan an, ni franchman enterè stabilite Lèzetazini. Konsa, sitiyasyon an nan Iran reprezante yon priyorite pou li. Se pou sa, depi premye semèn mwen kòm Sekretè Deta, mwen te vle pran opòtinite a pou m bay detay sou fason Prezidan Trump panse nou kapab amelyore bagay yo sou 3 fwon m site yo: enterè pèp Iranyen an, enterè rejyon Mwayen Oryan an, enterè Lèzetazini.

KESYON: Kisa ki objektif final pwopozisyon ki nan nouvo plan-kad sekirite a? Ki diferans ki genyen antre li ak sa k di nan akò entènasyonal sou pwogram nikleyè Iranyen an?

REPONS: Ebyen, genyen yon gwo diferans: gen diferans nan dimansyon objektif la e gen diferans nan objektif la li menm. Premye akò a te trè "creu" e trè limite. Sete yon efò pou di rejim iranyen an t ap depanse yon voum lajan nan devlopman pwogram nikleyè l la, e akò a te fè n konprann si komite entènasyonal la rive bloke pwogram sa a, li t ap reyalize yon objektif noble, yon bon objektif, yon objektif ki vo lapèn. Sepandan, menas Iran poze a ale pi lwen loontan ke sa. Yo jwenn mwayen yo deplase ranp-de-lansman misil yo pou y al enstale yo nan peyi mizilman yo. Y ap wete egzèsis dwamoun pèp iranyen an nan men li. E m panse tout move zak sa yo se bagay ki bay Prezidan Trump anpil kè-sote, paske sitiyasyon sa a enterese l anpil. Alòs li panse nou ta dwe rekòmanse bat kat la apatide kèk ide de baz tou nèf.

Kidonk, plan an 12 pwen mwen te detaye a se yon plan nou prezante klèman, san nou pa mete dlo nan bouch nou. Nou pa fè otorite yo nan gouvènman iranyen an twòp egzijans. Sèl sa nou mande yo, se konpòte yo kòm dè lidè nòmal; pa volè byen pèp la; pa gaspiye lajan pèp la nan avanti kote nou lanse nou nan peyi Siri ak Yemèn, nan Irak ak Liban... ainsi de suite, lis la kontinye… Nou mande yo byen dirije pèp yo a; bati yon grand' nasyon; itilize resous nou genyen yo pou nou byen dirije pèp la, pou nou byen bati nasyon an. Se sa tou senpleman n ap tann nan men yo.