Sekretè Deta Mike Pompeo Mande pou Sispann Venezyela nan Òganizasyon Eta Ameriken yo

Manifestasyon kont rejim Prezidan Nikaragwa a, Daniel Ortega devan lokal OEA, Òganizasyon Eta Ameriken yo nan Washington pandan premye jou dewoulman 48èm seyson òdinè òganizasyon an. Plizyè dizen sitwayen Nikaragwa deklache yon manifestasyon devan syèj Òganizasyon Eta Ameriken yo nan Washington kote yap denonse zak maspinay yo di gouvènman Daniel Ortega a ap fè sou pèp la yon fason pou anpeche yo manfete e defann dwa yo. Sitwayen sa yo mansyone plizyè moun yo di rejim Ortega a ta touye nan dènye manifestasyon ki te fè nan peyi a semèn pase yo. Daniel Ortega se yon figi politik nan Nikaragwa depi nan ane 70 yo; li se te yon manm geriya Sandinis yo ki te rive ranvèse gouvènman Anastasio Somoza a. Daniel Ortega te eli prezidan Nokaragwa an 1984 pou rive 1990 apre sa a li te tounen sou pouvwa a ankò an 2007 pou jiskaprezan kote chak 4 tran li toujou reeli nan eleksyon yo. Pe1p la ta snable leve kanpe kont rejim li a kounye a.