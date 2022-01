Plizyè eta Etazini Akize Google pou Koleksyon Done San Otorizasyon

An patikilye, gwoup la ofri itilizatè yo nan sistèm nan opere Android oswa pwopriyetè yon iPhone lè l sèvi avèk yon kont Google aktive opsyon a anpeche koleksyon an nan done jeolokalizasyon.

Sepandan, dapre dokiman ke lajistis kapital federal Washington, Indiana, Texas ak Eta Washington te depoze lendi a, menm lè opsyon an te aktive, "Google te kontinye kolekte epi estoke" done ki gen rapò ak kote itilizatè entènèt yo ye.

Done sa yo te soti nan aktivite entènèt, itilizasyon app, ansanm ak entèraksyon Wi-Fi ak Bluetooth.

Diferans sa a ant karakteristik yo ofri yo ak efè yo sou itilizasyon done jeolokalizasyon yo te fè parèt an 2018 pa ajans nouvèl Associated Press. Pakèt AP pibliye a te atire atansyon komisè yo nan plizyè eta, ki te lanse pwòp ankèt pa yo.

Dapre avoka akizasyon yo, peryòd ki enpòtan an soti nan 2014 pou omwen 2019. Chak nan yo te pran aksyon legal nan eta yo epi yo ap mande jij yo bay lòd pou Google sispann pratik sa yo.

Yo ap mande tou pou ranbousman revni ki te pwodwi atravè koleksyon ak itilizasyon done jeolokalizasyon, ansanm ak amann, nan yon kantite lajan ki pa espesifye.

AFP poze l kestyon sou sa. Google te diskite ke aksyon legal la "(te baze) sou afimasyon ki pa kòrèk ak deklarasyon demode. Nou te toujou entegre opsyon pwoteksyon done nan pwodwi nou yo epi yo ofri efektivman kontwole done yo jeolokalizasyon."

"Nou pral pran kouray defann tèt nou epi retabli verite a," yon pòtpawòl, ki bay lis "amelyorasyon" Google mete an plas "nan dènye ane yo" te deklare.

Li gen ladann opsyon ki pèmèt, dapre pòtpawòl la, otomatikman efase done jeolokalizasyon sou tan oswa pou chèche yon adrès oswa yon kote san yo pa estoke done yo.

Google te sijè a plizyè pwosè nan dènye ane yo.

An jiyè, 36 eta ak avoka distri Washington te rele nan lajistis oksilyè Alphabet la pou swadizan pratik anti-konpetitif ki gen rapò ak magazen app Google Play li a.

De lòt pwosedi yo ap fèt Ozetazini konsènan pozisyon dominan motè rechèch Google la, e yon twazyèm gen rapò ak teknoloji yo itilize nan piblisite.