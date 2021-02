Jwèz Tenis Ayisyano-Japonèz Naomi Osaka Rive nan Final Open Ostralyen an

Nan vil Melbourne, kote Opene tennis ostralyen an ap dewoule, grann puisans tennis ameriken an, Serena Williams -ki gen 39 lane e ki ranpòte 23 tit deja- oblije kite teren an san l pa reyalize rèv li genyen pou l pase men pran yon 24èm chanpyona Gran Chelem. Li pèdi an semi-final devan etwal montant tennis mondyal la, Naomi Osaka, sou yon sko 6-3, 6-4. Lè match la te fini jedi 18 fevriye a, se plizyè milye moun nan stad la ki te leve kanpe pou bat bravo pou tou le 2 atlèt yo.

Naomi Osaka gen 23 zan. Li se pitit yon papa ayisyen ak yon manman japonèz. Li te kale Serena nan US Open 2018 la –yon open ki te pwovoke gwo pawòl anpil. Jwez nipo-ayisyèn nan, rive kounyela a nan 4èm final yon Gran Chelem e, avek viktwa sou rival amerikenn li a, li rive ranpòte 20 mach afile. Nan rankont ak Serena a, se li ki make 8 dènye pwen yo. Nan yon konferans pou laprès ki dewoule aprè match la, li deklare:

“Mwen pa konnen si gen ti moun k ap gade nou jounen jodi a; men mwen te yon timoun lè m t ap gade Serena pandan l t ap jwe tennis. E, le fèt ke mwen te sou teren an pou m t ap jwe kont li, pou mwen, se yon vrè rèv.”

Naomi, ki okipe 3em plas la nan klasman mondyal la, te mete nan koleksyon tit li yo US Open 2020 an ak Open ostralyen 2019 la; e pou le moman, san di petet, li se jwèz tennis ki pi danjrez sou yon teren an “terre battue”.

Naomi pa janm kache admirasyon li pou Serena. Li menm fè konnen ke, literalman, se sou stil advèsè amerikèn li a li baze fason li jwe, li menm. Pandan li te sou teren an jedi nan Merbourne, plizyè fwa li imite fason Serena abitue jwe e li menm depase modèl li a nan 2 aksyon tipik: sèvis ak retou balon an. Pafwa, menm jan ak Serena, moun te ka tande l k ap di “Come on!” (Ann ale!) aprè plizyè aksyon enpòtan.

Nan yon konferans pou laprès la, yon jounalis te mande Serena èske se konsa l ap di teren tenis la “byebye” pou la denyè fwa. Avèk yon souri sou vizaj li, li bay repons sa a:

“Si jamè mwen gen pou m di “byebye”, mwen pa t ap di pèsonn moun.”

Serena Williams te gen espwa li ta pral ranpòte 24èm final Gran Chelem li nan tounwa Open astralyen an ane sa a. Sepandan, yon fwa ankò, li pa rive reyalize souwe sa a pou l te ajoute yon lòt twofe sou koleksyon 23 tit li deja genyen yo epi egalize rekò jwez tenis Margaret Court te tabli a, swa 24 tit chanpyòn, oubyen pi gwo kantite tit nan istwa Gran Chelem yo.

Naomi Ozaka tounen 3èm jwez ki ranpète tou le 2 premye match Gran Chelem yo kont Serena: Gran sè Serena a, Venus, te genyen 3 premye rankont yo an 1998 (Open ostralyen an), 2000 (Wimbledon) ak US Open nan an 2001. Lòt jwez la se Jennifer Capriati ki te bat Serena nan Open fransè a (2001) ak tounwa Wimbledon nan an 2001, dapre statistik ke ESPN pibliye.

Nan final Open ostralyen an, k ap dewoule samdi 20 fevriye a, Naomi Osaka pral rakontre avèk Jennifer Brady, yon amerikèn 25 kan (no.22) ki rive pou la premyè fwa nan yon final Gran Chelem. Nan lòt match semi final la, Miss Brady te bat No. 25 la, Korolinna Muchova, sou yon skò final 6-4, 3-6, 6-4.