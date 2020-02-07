Oganizasyon Entènasyonal Migrasyon Ranfòse Sekirite sou Fowntyè a nan Malpas ak yon Sistèm Biometrik

Oganizasyon Entènasyonal Migrasyon, ki jwenn yon finansman Etazini, enstale nan Malpas Sistème d'Information et d'analyse des données sur la migration (MIDAS).
Sistèm biometrik sa a kolekte enfòmasyon pasaje yo yon fason rapid pandan l ap ranfòse sekirite sou fwontyè a. Yon responsab OIM deklare disi fen ane 2020 an ajans la ap enstale sistem MIDAS la nan Wanament ak Beladèr avan li enstale lòt nan ayeropò entènasyonal Pòtoprens la ak vil Kapayisyen.
Sistèm nan deja anrejistre plis pase 35 mil pasaje depi lè li te enstale 22 janvye pase a an prezans anbasadè ameriken an ann Ayiti Michele Sison.