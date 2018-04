Patisipasyon Prezidan Donald Trump nan 8èm Somè Dèzamerik la

Tèm Somè Dèzamerik la - Patisipasyon Prezidan Donald Trump

La Mezon Blanch anonse Prezidan Donald Trump -ki pral patisipe nan Somè Dèzamerik la k ap dire 2 jou nan Lima, Pewou, vandredi 13 ak samdi 14 avril 2018- ap mete nan diskou li a tèm ofisyèl somè a ki se "Koripsyon, Transparans, Demokrasi." An plis tèm Somè Dèzamerik la, Prezidan Trump pral abòde tou lòt sijè tankou "trete sou komèsyal rejyonal lib ki baze sou lajistis", sètadi ki ofri yon chans egal pou tout peyi siyatè yo.

Imigrasyon : Sou dosye imigrasyon an, Prezidan Trump pral demontre ke "yon ekonomi ki fò se yon bagay ki bon pou pèmèt moun rete nan peyi natal yo."

Sou Venezuela: Nan diskou Prezidan Trump pral fè nan Somè Dèzamerik la, li gen pou l mete aksan sou le fèt ke "peyi nan rejyon an fè yon bon travay lè yo swiv leadership Lèzetazini, otan ke sa te posib, pou yo mete presyon yon fason legal sou rejim Prezidan Nicolàs Maduro a.

Rankont bilateral: Prezidan Trump pral genyen rankont bilateral avèk anpil lidè ki fò nan rejyon an. Pami kòlèg l ap rankontre yo, gen lidè Kolonbi a, Juan Manuel Santos. Men, si gen yon bagay ki sèten, sè ke li pa pap rankontre ak manm delegasyon kap sòti Venezuela ak Kiba.

Chèf Deta ameriken an ka pase 2 jou nan Lima. Delegasyon Lèzetazini an ap gen ladan n pitit-fi prezidan an, Ivanka Trump, ki va patisipe nan reyinyon kote delege yo pral abòde tèm "devlopman ekonomik."