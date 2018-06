OEA: Etazini Voye Bay Ayiti yon Sinyal Klè pou Pozisyon l sou Kris Politik Venezyela a

Etazini ensiste pou peyi manm Oganizasyon Eta Ameriken yo vote pou mete Venezuela deyò nan òganizasyon rejyonal la. Minis Afè Etranjè Venezyela a Jorge Arriaza Montserrat di, “Desizyon sa a pa fè otorite yo nan Karakas ni cho ni frèt.”

Minis Afè Etranjè peyi manm Oganizasyon Eta Ameriken yo, ki reyini nan Washington pou 48èm asanble jeneral Oganizasyon rejyonal la gen yon dosye cho nan men yo ki se aksepte demand Etazini fè yo pou mete Venezyela deyò nan òganizasyon an.

Sekretè deta ameriken an, Miken Pompeo, fè demand la ofisyèlman pandan diskou li pwononse lendi 4 jen 2018 la devan delege yo. Mesye Pompeo te refere l ak dènye eleksyon ki sot dewoule o Venezyela 20 me pase a kote li di menm obsèvatè entènasyonl yo kwè eleksyon sa a yo ilejitim.

Misye Pompeo mande peyi manm yo pou aplike presyon sou rejim Nicolas Maduro a nan enpoze sanksyon jiskaske demokrasi retounen nan peyi sa a e pèmèt popilasyon gen aksè ak asistans imanitè li bezwen.

Konsènan pou yon group peyi ta pote plent ofisyèlman kont rejim Venezyela a devan yon Tribinal Penal Entènasyojnal, Minis afè Etranjè Chili a Roberto Ampuero di yap etidye tout posibilite yo e ke peyi Amerik Latin yo ak sila ki fè pati Group Lima a kapab akonpaye pwosesis la.

Ayiti, bò kote pal, pat pase nan 4 chimen pou l fè santi pozisyon l sou dosye Venezyela a. Minis Afè Etranjè ayisyen an, Antonio Rodrigue deklare, “Ayiti ankouraje yon solisyon pasifik nan kriz la ant tout sitwayen venezyelyen san enjeran lòt eta manm yo."

Pou kounye a li poko klè si Ayiti ap vote pou sipòte demand Etazini pou mete Venezyela deyò ou byen vote kont demand Etazini an. Antouka, Washington voye yon siyal klè bay dirijan ayisyen yo lè l pat envite yo nan yon resepsyon nan Lamezon Blanch ak peyi ki gen menm tandans ak li k ap mande pou mete Venezyela deyò nan OEA.

Plis pase 22 peyi te patisipe nan resepsyon an ke Vis prezidan Mike Pence ak madanm li te òganize. Reprezantan Etazini nan OEA a Carlos Trujillo di Ayiti ak lòt peyi k ap sipòte lidè Venezyela a Nicolas Maduro pat jwen envitasyon pou patisipe nan kòktèl la entansyonèlman.

Nan okasyon an, Vis prezidan Mike Pence pale ak envite yo pou l di, “M ap fè n yon pwomès. Grate do m m ap grate do w ou byen si w sye pou mwen m ap chanje chemiz pou wou. Travay avèn n ap travay avè w.