Anbasadè Nikki Haley: 'Tès Misil Kore di Nò a Mete Lemond Pipre yon Gè'

Anbasadè ameriken an nan Nasyonzini, Nikki Haley, fè konnen dènye tès misil balistik entèkontinantal Kore di Nò reyalize nan dat 28 novanm 2017 la mete lemond antye pipre yon gè, e non pa pi lwen yon sitiyasyon konsa.

Malgre deklarasyon miskle Prezidan Donald Trump fè kòm reyaksyon apre aksyon Pyongyang poze a, mete sou pawòl manke-dega lidè ameriken an lanse kont Kim Jung Un, dirijan nò-koreyan an, Madam Haley –ki tap patisipe nan yon rankont Konsèy Sekirite l’ONU an mèkredi 29 novanm 2017 la-- deklare:

“Lèzetazini pap eseye fè lagè ak Kore Dinò.” Anbasadè Haley ajoute: “Nou ta renmen pou Lachin fè pi plis efò toujou nan demach kap fèt pou jwenn yon solisyon pou sitiyasyon sa a. Prezidan Trump te telefone prezidan chinwa Xi Jinping maten an pou di li lè a rive pou Peken koupe livrezon petwòl lap voye nan Kore di Nò a. Sa tap reprezante yon pa enpòtan nan efò lemond ap deplwaye pou bloke aksyon vwayou entènasyonal sa a.”