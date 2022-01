Nikaragwa: Inyon Ewopeyèn Sanksyone 7 Diyitè, ki gen Ladan 2 Pitit Daniel Ortega

"Mezi restriksyon kounye a aplike kont yon total de 21 moun ak twa antite. Byen moun sa yo pral jele e biznis yo pral entèdi pou fonksyone an Ewop. Moun sa yo sijè tou a yon entèdiksyon vwayaj, ki anpeche yo antre-soti oswa fè eskal nan peyi Inyon Ewopeyèn yo.

Inyon Ewopeyèn an te deja sanksyone nan mwa Out 2021 madanm Daniel Ortega, Rosario Murillo, vis-prezidan Nikaragwa, ak Juan Carlos Ortega, pitit gason yo, lidè Mouvman Sandinis 4 Me a ak lidè Canal 8, youn nan televizyon prensipal yo.

2 lòt timoun lidè a, Camilla Ortega, 34, ak Laureano Ortega, 30, te ajoute nan lis la tou.

Lòt diyitè sou lis sanksyon Inyon Ewopeyèn an se prezidan an ak vis-prezidan Konsèy Elektoral Siprèm lan, Brenda Isabel Rocha Chacon ak Cairo Melvin Amador Arrieta, ansyen prezidan kò sa a Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Direktè Enstiti Telekominikasyon an. Nahima Janett Diaz Flores ak Direktè Sipè-entandan Bank yo, Luis Angel Montenegro Espinoza.

3 antite yo vize yo se polis nasyonal la, Konsèy Elektoral Siprèm lan ak Enstiti Telekominikasyon.

Daniel Ortega, yon ansyen geriya ki te deja dirije peyi a depi 1979 pou rive 1990, te retounen sou pouvwa a an 2007, epi li toujou ap dirije peyi a.

Chèf diplomasi Inyon Ewopeyèn la Josep Borrell denonse deriv otokratik Daniel Ortega ak "mank lejitimite" eleksyon prezidansyèl ki te òganize nan kòmansman mwa novanm 2021 an ".