Prezidan Trump Ap Siyen Lejislasyon k ap Evite yon Lòt Fèmti Gouvènman an

Prezidan ameriken an, Donald Trump, pral siyen yon lejislasyon ki mande konstriksyon yon miray limite sou fwontyè Lèzetazini avèk Meksik la; men an menm tan li pral dekrete yon ijans nasyonal pou l fè bati yon miray ki pi long toujou paske, dapre li, sa nesesè pou konbat imigrasyon ilegal. Anons sa a sòti jedi 14 fevriye a nan La Mezon Blanch.

Lè Misye Trump va fin siyen yon lejislasyon ki genyen mil 159 paj, li va evite yon lòt fèmti gouvènman an, sa ki te ka rive vandredi 15 fevriye a minui, swa 3 semèn sèlman aprè yon fèmti pasyèl gouvènman an ki te dire yon tan rekò (35 jou) kote yon ka operasyon Leta federal la te kanpe; pandan tan sa a, yon afè de 800 mil anplwaye te swa rete lakay yo san travay ni touche, oubyen yo te ale travay san konnen kilè yo t ap touche.

Lejislasyon an –ki se rezilta negosyasyon lidè tou lè 2 pati yo te fè- ofri Prezidan Trump yon sòm yon milya 375 milyon dola pou konstriksyon yon baryè 90 kilomèt de longè sou fwontyè a, swa mwens lajan lontan pase 5 milya 700 milyon dola Prezidan an te mande o kòmansman. Pi bonè nan semèn nan, Misye Trump te di li pa fin renmen lejislasyon ki ofri li mwens lajan pase sa l te mande a; men li pa ta vle wè gouvènman an fèmen ankò.