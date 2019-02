Prezidan Trump Deklare yon Ijans Nasyonal, yon Mwayen pou l Jwenn Lajan Miray la

Prezidan Danald Trump deklare yon ijans nasyonal ki pèmèt li pase sou kote Kongrè a pou l jwenn lajan ki nesesè pou l fè bati yon miray sou tout longè fwontyè ki separe Lèzetazini avèk Meksik la. Avèk deklarasyon sa a Misye Trump ouvè pòt la pou kèk aksyon legal ki kapab pèmèt moun konnen ki limit pouvwa yon prezidan ameriken.

Efò Prezidan ap fè pou l avanse ak plan konstriksyon miray la –ki se pi gwo pwomès elektoral li-- kapab satisfè baz politik konsèvatè li a. Men sa vin ogmante kantite akizasyon ki di kòmkwa lidè ameriken an ap abize pouvwa li genyen pou l dekrete yon eta dijans.

An menm tan tou, Prezidan an deklare li pral siyen yon lejislasyon pou finanse operasyon gouvènman an. Kongrè a te rive jwenn yon akò konpwomi sou kesyon sa a nan kad efò ki fèt pou mete fen nan yon mezantant ant lidè repibliken ak demokrat ki te lakòz gouvènman an fèmen pandan 35 jou.