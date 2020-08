Diskou Premyè Dam Amerikèn nan, Melania Trump, nan Konvansyon Pati Repibliken an

Premyè Dam amerikèn nan, Melania Trump, voye kondoleyans li bay tout sitwayen ameriken ki viktim pandemi kowonaviris la nan yon entèvansyon li fè, madi 25 daout 2020 an, nan 2èm sware konvansyon nasyonal Pati Repibliken an k ap dire 4 jou. Madam Trump deklare, antwòt:

“Depi mwad mas pase a lavi nou chanje yon fason ekstwòdinè. Mwen voye kondoleyans sensè mwen bay tout moun ki pèdi yon moun ki chè pou yo. Mwen kenbe nan priyè mwen tout sila yo ki malad ou k ap soufri. Mwen byen konnen gen anpil moun k ap viv avèk kèsote tandiske gen lòt ki san sekou. Mwen vle nou konnen nou pa poukont nou.”

Ton diskou Madam Trump la make yon diferans byen klè ant mesaj li a ak diskou chaje ak koulè patizan ki te domine premye sware konvansyon an kote plizyè patizan Prezidan an te atake advèsè demokrat li a, Joe Biden, pandan yo t ap fè konpliman pou Misye Trump poutèt jan li jere pandemi kowonaviris la ak konsekans malouk maladi a genyen sou ekonomi nasyonal la.

Pami lòt oratè ki te pran lapawòl nan sware madi a te genyen 2 nan 4 pitit lidè ameriken an ki majè: Eric Trump, 2èm pititgason Donald Trump la ki se youn nan direktè- ak administratè an chèf nan òganizasyon Trump la; li se an menm tan prezidan yon konpayi imobilye ak yon sant pou jwèt gòlf; yo tou le 2 baze nan New York. Epi te genyen premye pititfi Prezidan an, Tiffani Trump, ki fèk pran diplòm li nan lekòl de dwa. Yo tou le 2 fè konnen papa yo merite yon 2èm manda kòm prezidan ameriken.