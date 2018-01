O Venezuela, Opozisyon an Deyò nan Pwochen Eleksyon Prezidansyèl la

O Venezuela, Kou Siprèm nan deside mete kowalisyon opozisyon an deyò nan pwochen eleksyon prezidansyèl la, disizyon ki an pratik garati re-eleksyon Nicolàs Maduro, yon prezidan gochis ki preske fin pèdi tout popilarite li.

Enskripsyon pati ak kandida pou prezidansyèl la te sipoze kòmanse wikenn sa a. Sepandan byen jedi Kou Siprèm nan pran yon desizyon ki mande Konsèy Elektoral Nasyonal la ranvwaye ekskripsyon an pou 6 semenn. Pi gwo tribinal peyi a pa bay okenn rezon pou desizyon sa a.

Eleksyon an fikse pou fen mwa d avril la, sa ki anpeche opozisyon an mennen kanpay pou okenn kandida posib. O kòmansman eleksyon an te fikse pou desanm 2018.