Pwochen Vizit Prezidan Fransè a, Emmanuel Macron, nan Washington

Prezidan fransè a, Emmanuel Macron, pral pran direksyon Washington, kapital Lèzetazini, pou yon vizit 3 jou (23, 24 ak 25 avril 2018 la) kote li gen pou l rankontre avèk kolèg ameriken li, Donald Trump.

Somè franko-ameriken sa a pral dewoule nan moman kote 2 lidè yo ap chache antant sou kèk gwo dosye entènasyonal, tankou pwoblematik Iran an, echanj komèsyal ak stati vil Jerizalem. De tout fason, vizit sa a se yon ilistrasyon bon jan rapò ki egziste ant Lèzetazini ak Lafrans. Se konsa, aprè lidè fransè va fin debake sou tèritwa ameriken an, lap resevwa yon sali 21 kout-kannon e sou tapi wouj li va fè antre li nan ayewopò a. Pandan sejou li nan Washington, li pral pran lapawòl devan 2 chanm Kongrè a reyini, daprè pwogram nan ki prevwa tou yon dine nan yon sit istorik, Mont Vernon, rezidans prive premye prezidan ameriken an, George Washington- se va kòm yon replik pou dine Prezidan Macron te ofri kòlèg ameriken li a nan La Tour Eiffel nan okazyon vizit M. Trump an Frans kote li te asiste festivite Jou La Bastille la nan dat 14 jiyè 2017 la

Daprè kèk analis, anpil obsèvatè a travè lemond konsidere Emmanuel Macron jounen jodi a kòm yon zanmi asire pou Donald Trump ann Ewòp; an ka bezwen, si li menm lidè ameriken an ap kontakte an premye si l gen yon kesyon pou l poze sou sitiyasyon an sou ansyen kontinan an. Pou obsèvatè sa yo Misye Macron se entèprèt ki ka tradui panse Prezidan ameriken an pou kòlèg ewopeyen li yo... an menm an ke li kapab kenbe tèt ak Trump pou l defann pozisyon Lewòp sou kèk dosye.

Pou sèten lòt analis, Misye Macron –ki se pi jenn prezidan votan fransè yo eli- epi Donald Trump ki, li menm, se prezidan pi granmoun elektè ameriken yo mete sou pouvwa a-- reprezante 2 manm yon koup ki, menmsi yo pa toujou antann yo, youn pa ka anpase l de lòt la. E. Macron kwè nan enstitisyon miltilateral ak alyans; D. Trump kwè nan “Lèzetazini Dabò”…Youn (E. Macron) se sa yo rele an anglè yon ”workaholik” –swa yon moun kap travay tout tan; e lòt la (D. Trump) se yon tweetoholic -yon moun ki pa ka rete san li pa poste tweet sou entènèt la).

Moun kap swiv kontak ak 2 prezidan yo depi plis pase yon ane pa ka bliye gwo ponyen-men manch long Emmanuel Macron te bay Donald Trump nan okazyon premye rankont yo nan Somè G-7 (Larisi pat la) nan peyi Itali pandan premye ane yo tou lè 2 sou pouvwa a. Evolisyon rapò sa yo nan yon sans pozitif raple relasyon bon zanmitay menm jan ki te egziste ant George Bush ak Tony Blair (Grann Bretay), ant Barack Obama ak Angela Merkel (Lalmay)…. E obsèvatè yo panse aspè espesyal trè vizib sa a nan rapò amerikano-franse yo kapab ranfòse leadership ak pwa Lafrans sou sèn mondyal la. Yo menm ale jiska di 2 lidè yo sou wout pou yo elimine mezantant yo sou dosye Iran an e petèt tou sou kèk lòt gwo dosye entènasyonal. Si sa fèt, lè lè a va rive pou 2 prezidan yo separe, yo tou lè 2 ap genyen sou vizij yo menm souri yo te afiche lè te rankontre pou la premyè fwa sou Zile Sisil pandan ane 2017 la.