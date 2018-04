Prezidan Fransè a, Emmanuel Macron, Kòmanse yon Vizit 3 Jou Ozetazini

Prezidan Donald trump ap resevwa prezidan fransè a, Emmanuel Macron, nan La Mezon Blanch nan fen jounen lendi 23 avril 2018 a, kèk èdtan sèlman aprè M. Macron te debake nan baz militè Andrews la, nan Eta Maryland, tou prè Washington, pou l kòmanse yon vizit 3 jou Ozetazini. Pandan vizit sa a 2 lidè yo gen pou yo rakontre plizyè fwa epi patisipe nan divès aktivite sosyal



Premye pati nan pwogram vizit sa a, se yon yon seremoni resepsyon ki dewoule an la Mezon Blanch nan fen apre-midi jounen lendi a kote Prezidan Macron ak madanm li, Brigitte, epi Prezidan Trump ak madanm li, Melania, plante yon pyedwa d chèn ewopeyen nan lakou sid ghazon Mezon Blanch la; se yon kado koup Macon an fè koup prezidansyèl ameriken an.



Apre sa, 2 koup prezidansyèl yo pran yon elikoptè pou yo vizite sit istorik e toutistik Washinton yo anvan yo ale Mt. Vernon, pwoprite premye prean Lèztaini an, Gerehe Wahointo, kite bvati nan 18èm syèk la arebò Flèv Potomac la nan Eta Vijini, tou prè kapital federal la. Yo pral fè yon tou nan chato sa a ki pentire en blan e ki gen stil "palladian" anglè; se youn nan lye touristik ki pi polilè Ozetazini. Aprè vizit la, 2 prezidan yo ap rete Mont Vernon pou yon dine ofisyèl.



Nan jounen madi 24 avril la, Misye ak Madanm Trump pral òganize yon seremoni militè ofisyèl pou yo swete Misye ak Madam Macron byenveni nan La Mezon Blanch. Preske 500 manm fòszame Lèzetazini an, kap sòti nan tou lè 5 branch yo (aviyasyon militè, lamarin de gè, kò mèrin nan, lame de tè ak gadkòt) pral patisipe nan seremoni sa a.