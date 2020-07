Somè Amerikano-Meksiken: Trump Ap Resevwa López Obrador nan La Mezon Blanch

Prezidan meksiken an, Andrés Manuel López Obrador, twouve l nan vil Washington D.C., pou l fè plizyè rankont avèk kòlèg ameriken l nan, Prezidan Donald Trump, nan jounen mèkredi 8 jen an, swa kèk jou sèlman apre yon nouvo akò komèsyal ant 2 peyi yo avèk Kanada te antre an applikasyon.

Pandan Misye López Obrador t ap pale ak laprès nan vil Meksiko anvan li te kite peyi li madi pou l antre Ozetazini, li te reponn yon kesyon jounalis yo te poze l plizyè fwa sou kesyon pou konnen èske, an plis dosye echanj komèsyal la, li pral abòde lòt kesyon tankou politik imigrasyon. Chak fwa li te reponn, se pou l te di li pral santre atansyon li nan rankont yo sou nouvo akò komèsyal nò-ameriken an. Lidè meksiken an deklare:

“Li toujou enpòtan pou genyen kowoperasyon sou devlopman. Sepandan jounen jodi a, nan yon moman kote ekonomi mondyal la ap travèse yon kriiz, trete komèsyal sa a pral ede nou anpil-anpil; se yon trete ki rive atan.”

Bo kote pa l, Prezidan Donald Trump, ki t ap pale ak laprès anvan kòlèg meksiken l nan te debake Ozetazini, fè yon deklarasyon tou kout kote li di:

“Nou 2 a, nou pral fè yon rankont ekstwòdinè. Misye se yon bon gason. Li se zanmi m. Epi nou genyen yon bon tip relasyon avèk Meksik.”

Nouvo Akò Amerikano-Meksiko-Kanadyen an vin pote yon mizajou nan Alyans Ekonomik Nò-Ameriken an (ALENA ou NAFTA) 3 peyi yo te siyen nan ane 90 yo; mizajou sa a se yon polik komèsyal Prezidan Donald Trump te pouse seryezman. Nouvo dokiman an genyen ladan l plis règleman sevè sou manifakti otomobil, komès sou entènèt la ak dispozisyon konsènan lwa sou travay. Sepandan li pa tèlman gen nouvo règleman sou sikilasyon pwodui komèsyal ant 3 peyi nò-ameriken yo, swa yon volim biznis k ap woule sou yon anvlòp ekonomik ki monte rive yon trilyon 200 milya dola pa ane.

An plis konvèsasyon an prive ki pral dewoule ant Prezidan Trump ak Prezidan López Obrador, mete sou diskisyon ki pral reyini pwòch kolaboratè 2 lidè yo, 2 chèf deta yo pral onore yon dine nan sware mekredi a avèk patisipasyon lidè sektè biznis la nan 2 peyi yo. Daprè Depatman Afè Etranjè Meksiken an, anvan Prezidan López Obrador ale rankontre avèk Prezidan Trump nan La Mezon, li gen pou l fè yon vizit nan Mozole Lincoln nan epi li pral rekeyi li devan yon stati prezidan meksiken Benito Juarez nan Washington.