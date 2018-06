Livres en Folie Rive sou 24èm Edisyon li- Lafyèv Popilè a ap Chofe nan MUPANAH

1995 – 2018: Ane sa a Livres en Folie –pi gwo randevou piblik ayisyen an avèk literati, edikasyon ak konesans- rive sou 24èm edisyon li. Se yon okazyon pou zanmi liv yo pran ou repran kontak avèk ekriven tout disiplin literè, sòti depi nan otè liv komik ak desen anime pou rive nan akademisyen, otè liv a tèz sou literati tout stil (woman reyalis ou fiksyon, powezi, elatriye...), lasyans, politik, ekonomi, devlopman, syans sosyal (tankou pase, prezan ak avni), jounalism, echanj nasyonal, relasyon entènasyonal…

Depi lansman premye edisyon an sa gen 24 lane, si gen yon siyn ki montre antrepriz la evolye nan sans pizitif la -sètadi Livres en Folie ap vale tèren- se, antwòt, kantite plimeyank ki reponn prezan nan randevou 2018 la, swa 159 ekriven avèk mil 828 tit. Si, pandan lontan lye randevou a sete "Le Restaurant Canne-à-Sucre", nan Tabart, pa lwen Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture, depi 2 zan deja lokal selebrasyon kiltirèl sa a se Musée du Panthéon National d’Haiti (MUPANAH), sou Chandmas la, ki ofri yon avantaj konparatif sou lòt lokal posib yo, puiske pozisyon jewografik li nan kapital d Ayiti a rann deplasman ak vizit zanmi liv yo pi fasil.

Nap atire atansyon sou le fèt Livres en Folie se deja yon evennman nasyonal ki reyini depi kèk tan reprezantan Dyaspora a ak lòt peyi-manm frankofoni an e menm ekriven ki pa pale ni kreyòl, ni fransè. Pa egzanp, sa gen 2 zan, an 2016, ekriven e pwofesè ameriken Madison Smartt Bell te kite Baltimore, nan Eta Maryland, kote lap anseye Relasyon Entènasyonal, pou li t ale patisipe nan 22èm edisyon an. Sa vle di, depi Livres en Folie te parèt nan lane 1995 gen anpil dlo ki koule anba pon randevou kiltirèl sa a ki (eskize konparezon an ki kapab parèt chokan pou kèk moun) reprezante pou zanmi liv yo, sitou ekriven yo, atis yo, elèv ak pwofesè yo, sa kanaval nasyonal la reprezante pou pèp ayisyen an an jeneral.

An fèt, chak fwa mwen ale Pòtoprens nan okazyon an (kit se pou m achte liv, kit se pou m siyen liv), mwen toujou konstate se yon veritab lafyèv popilè melanje ak yon pasyon spirityèl ke jèn ak granmoun tout laj manifeste pou yo montre angouman yo pou yo achte liv, dekouvri tit yo oubyen fè ou refè konesans ak ekriven yo, paske yo anba kontaminasyon sewòm ki rele -tankou Emmelie Prophète, envite d’honneur 24èm edisyon an, di sa a nan yon repòtaj Pierre Lunick Revange (Le Nouvelliste): “Le virus du livre qui aide à rester en contact avec le monde e dédommage aussi de la soliture.”

Franchman, pou jan afè machin Livres en Folie ap galope sou wout kiltirèl la depi fondasyon li an 1995 pou rive nan edisyon 2018 la, ti dwèt mwen di m pèsonalite ak enstitisyon ki te pran inisyativ la sa gen 24 lane (La Unibank ak Le Nouvelliste) pa t divinò ase pou yo te wè nan govi yo, na boutèy nwa yo ki gwosè kado yo t ap ofri mond entèlektyèl la, sitou jenès ayisyèn nan. Pandan lontan yon tèm te domine evennman an: se peryòd resant istwa Peyi Dayiti avèk kòm otè Dr. Roni Gilot. Ki non (o sengilye ou o pliryèl) ki pral sonnen pi fò e pi lontan nan okazyon 24èm edisyon an? N ap suiv!

Lyonel Desmarattes

---------------------------------------------------------------------

