Yon Lekòl pou Ede Andikape nan Leyogàn/Yon Eritaj Tranblemanntè 12 Janvye 2010 la

Wi, genyen rezilta pozitif ann Ayiti, espesyalman rezilta ki sòti nan kolaborasyon ant Ayisyen yo avèk Kebekwa yo. Vin vizite nou nan Leyogàn.

Aprè 12 janvye 2010

Nan salon nou, pandan sezon ivè a, se avèk yon gwo sezisman mwen te wè foto ak videyo nan televizyon ki te ilistre yon katastwòf biblik nan Pòtoprens, Ayiti. Pandan moman ki te vini apre sa yo, nou ta pral aprann ke zanmi pwòch nou yo, moun andikape Sant Sen Vensan yo, te peri nan 30 segond pandan tranblemanntè a. Manm fanmi mwen yo… youn te rele lòt nan telefòn pou yo kriye.

Sepandan nou te pami moun ki te gen chans yo. Aprè 24 trè nou te aprann ke sete yon fo nouvèl ! Preske tout zanmi nou yo te an sekirite, menm si batiman an te kraze. Epi lajwa ki te anvayi kè nou te kòmanse mete kèk lide nan tèt nou. Nou t ap mande kijan pou n te montre amou nou pou kominote sa a ki te plen ak bon jan moun, moun ki gen lespri fò, lespri pozitif, k ap fè moun souri, k ap fè moun ri, ki plen konpasyon youn pou lòt?

Ayiti pa t gen lekòl pou fòmasyon pwofesyonèl nan domèn reyadaptasyon. Li te posib pou yon moun andikape pase tout vi li san l pa pran kontak ak yon pwofesyonèl ki pou ba li terapi ou pou adaptasyon ki ta kapab libere l anba limitasyon li. Sèvis reyadaptasyon ke volontè etranje yo te kapab ofri se sèvis ki te limite e pasyèl; an plis de sa yo te manke eleman kiltirèl ki enpòtan anpil pou rapò ant Ayisyen e Ayisyen.

An 2015 nou te ouvè pòt lekòl nou an avèk 5 etidyan pou 2 pwogram akademik, « ègoterapi », avèk « fizyoterapi » nan Inivèsite Episkopal d Ayiti. Yon ti tan apre sa, « ègo » ak « fizyo » nan Inivèsite Sherbrooke, nan Kebèk, te rann posib yon kolaborasyon frankofòn avèk lekòl sa a ki rele Fakilte Syans Reyadaptasyon nan Leyogàn, FSRL. Inivèsite Sherbrooke genyen yon ekspètiz nan edikasyon global e nan yon tip aprantisaj ki baze sou « etid de ka »ki byen apwopriye pou devlope yon panse kritik e endepandan. Kolaborasyon an devlope, menm jan lekòl la devlope tou. Mwa sa a, 10 zan aprè tranblemanntè a, seremoni remiz diplòm pou premye pwomosyon FSRL la pral dewoule

Jounen jodi a chèf etablisman yo se ayisyen ki genyen avèk yo pwofesè ki sòti nan inivèsite Etazini, Kanada ak Chili. Lekòl sa a pa genyen yon kanpis veritab, ni yon bibliyotèk ki plen liv, ni entènèt k ap fonksyone an pèmanans. Men se yon lekòl kote ou jwenn bon jan kreyativite, enèji ak yon volonte pou amelyore lavi plis pase yon milyon 100 mil ayisyen k ap viv avèk andikab fizik, entèlektyèl ou mantal. Se yon gwoup ki kapab bay moun enspirasyon; e Ayiti kapab fyè de gwoup sa a.

(S): Doktè Janet O’Flynn

Egoterapet

Ko-fondatris Pwogram Inivèsitè

pou Pwofesyonèl Reyabilitasyon ann Ayiti