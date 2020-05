Kritik Prezidan Trump kont Lavwadlamerik Montre Si Se Leta ki Finanse VOA, Estasyon an Pa Toujou Apwouve Aksyon Leta

10 jou apre 11 septanm 2001, dat kote atak ki te fèt sou Lèzetazini te touye 2977 ameriken epi blese yon gwo kantite lòt, pi gwo asosye Ouzama Bin Laden e pwotektè Afganistan, Mola Omar, te bay sèvis lang pashto Lavwadlamerik la yon entèvyou eksklizif. Myrna Whitworth ki te direktris pwovizwa Lavwadlamerik nan epòk la, te chwazi 2 jounalis pou fè entèvyou a pa telefòn avèk lidè taleban misterye a ki te pemet bin Laden, masterbrenn atak 11 septanm nan, fè rezidans li nan Afganistan.

Sepandan, otorite yo nan administrasyon Bush la pa t pran tan pou yo aprann ke Lavwadlamerik t ap prepare yon repòtaj sou sa. Madam Withworth ta pral resevwa yon kout telefòn ki te sòti nan Depatman Deta a ki te fè l konnen li te mèt konnen entèman politik li chante deja si l te gen malè kite entèvyou ak Mola Omar la pase sou lèzond.

Menm nan moman administrasyon Bush la te respekte dwa ajans la genyen pou l bay nouvèl an tout objektivite, san patipri, Richard Booucher, ki te pòtpawòl Depatman Deta nan moman an, deklare, nan yon entèvyou li bay sa pa gen lontan, otorite yo pa t vle Lavwadlamerik“fè yon seri de bagay nou panse ki pral pote ankourajman bay lennmi.”

Lavwadlamerik, ki resevwa finansman li nan men gouvènman an, se yon radyo-teledifizyon miltimedya mondyal ki ofri sèvis li nan plis pase 40 lang avèk anviwon 280 milyon moun ki resevwa pwogram li chak semèn. Achiv li genyen repòtaj ki remonte depi nan 2èm Gè Mondyal la e misyon Kongrè a ba li se pou l prezante nouvèl ak enfòmasyon san okenn patipri e yon fason total e konplè.

Sepandan, depi kèk dizèn dane deja toujou gen tansyon ant La Mezon Blanch avèk Lavwadlamerik; e le pli zouvan rezon an se karektè espesyal estasyon an kòm yon ajans semi-endepandan ki, nan kèk okazyon, konn mete agresivite nan travay li pandan l ap opere anba vant yon kolosal biwokrasi gouvènmantal federal. Mwa pase a, Prezidan Donald Trump te antre sou lis predesesè li yo ki te gen pwoblèm ak fason Lavwadlamerik prezante nouvèl yo; men Misye Trump te fè sa avèk yon entansite e sou yon ton elve ki san parèy.

Pandan Misye Trump t ap bay yon pwendpres nan Jaden Woz La Mezon Blanch la nan dat 15 avril pase a, li te dekklare:

“Si nou tande nouvèl k ap pase sou antèn Lavwalamerik, se yon bagay degoutan. Bagay y ap di yo se bagay ki degoutan pou peyi nou an.”

Prezidan Trump t ap plenyen pou 2 bagay : 1.- Li di Lavwadlamerik te itilize nan repòtaj li fo done gouvènman chinwa a te bay sou enfeksyon kowonavriris ak lanmo maladi a koze nan Lachin -yon akizasyon ajans la te rejte avèk tout fòs. Epi 2èman Prezidan an te fache poutèt, pandan 2 zan, li pa t rive plase sou tèt Lavwadlamerik yon nouvo oganizasyon, an palan de Ajans Ameriken Pou Medya Global, akoz baryè lidè demokrat yo nan Sena a te mete sou wout konfimasyon entite tou nèf sa a.

Misye Trump te plenyen deja nan le pase pou l di li pa t genyen kontwòl ase sou yon oganizasyon nouvèl Leta posede e ki ta pwojte prensip pèsonèl pa l ak prensip pwòp jounalis pa l. Nan mwa novanm pase a, Misye Trump te lanse lide kòmkwa Lezetazini ta dwe kreye yon rezo enfòmasyon ak nouvèl mondyal ke Leta ta va ap dirije pou kontrekare sa li rele pwogram nouvèl “ki pa onèt e ki fo”CNN prezante, e pou montre lemond kijan peyi sa a se yon “gran” peyi. Sepandan, jan entèvyou ak Mola Omar la epi lòt egzanp kapab demontre sa, Misye Trump se pa premye prezidan ki kritike fason Lavwadlamerik prezante nouvèl yo. Rezon an sè ke, pandan òganizasyon nouvèl sa a twouve l jeneralman anba sipèvizyon pèsonalite politik ke La Mezon Blanch nonmen, kontni nouvèl jounalis de karyè li yo prepare pa dwe nan pyès paspouki, daprè sa lalwa di.

Yon ajans nouvèl ki pa dwe gen fòs kote, ki pa dwe tonbe nan paspouki

Nan ane 1976, Kongrè a avèk responsab yo nan Lavwadlamerik te deside ajans la te bezwen genyen yon manda editoryal ki te pi klè e ki te garanti li mentni kredibilite li devan piblik etranje yo. Kongrè a te prepare yon chat (lwa òganik) ki di Lavwadlamerik dwe pibliye nouvèl ki di laverite; sa li prezante nan pwogram li yo dwe reprezante tout sosyete amerikèn nan; epi se pou l prezante tou eksplikasyon ak diskisyon ki klè sou politik Etazini yo.