Lapolis, Lapres Depase Manifestan J6 yo Samdi

Lapolis ak manm la pres te reprezante yon pi gwo gwoup pase manifestan ki te pran lari bo Capitol la (syej palman Etazuni) Samdi a.

Responsab yo nan Washington te ann eta d'alert maksimom anvan manifestasyon sa a e yo te deplwaye plizye santenn polisye siplemante. Yo te ranfose tou klotu ak barye an beton yo ozalantou Capitol la. An plis de sa gen barye metal ki te separe zon kote manifestan yo te rasanble ozalantou Capitol la. Pannkat ki ekri "Zam Entedi nan Zon Sa a" te afiche pou raple vizite yo lwa vil Washington entedi moun pote zam sou yo.

Apepre 100 manm Gad Nasyonal vil Washington te pare pou deplaye si nesese.

Lapolis Capitol la estime te gen ant 400 ak 450 moun nan zon kote manifestasyon an tap dewoule a. Yo arete yon ti gwoup moun. Gen yon neg ki te gen kouto sou li, yon lot ki te gen yon pistole epi 2 lot moun jwenn arestasyon akoz te gen manda d'are kont yo nan eta Texas, lapolis fe konnen sou kont ofisyel Twitter li a.



Reuters rapote te gen joure ak kouri ant manifestan yo ak yon lot gwoup ki pat dako ave yo.

Non J6 la reprezante Jistis pou 6 - an palan te moun ki te pran Capitol la d'aso 6 Janvye ane sa a. Manifestayon Samdi a sete pou montre sipo pou moun ki femen nan prizon an koneksyon ak atak sa a. Majorite nan yo se patizan Prezidan Donald Trump ki tap chache anpeche la Chanm de Reprezantan setifye viktwa Joe Biden kom kandida ki genyen eleksyon prezidansyel 2020 an.