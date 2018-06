Enpòtans Lajan Dyaspora a Ap Voye nan Peyi Lakay

Pandan ane 2018 la, ki rive nan mwatye li, pa le fèt ke ekonomi amerikèn nan anrejistre yon bèl kwasans, espesyalis yo prevwa kantite lajan imigan k ap viv Ozetazini yo pral voye nan peyi yo, pral ogmante pa rapò ak ane anvan yo. Yo site, pa egzanp, sitwayen peyi tankou Meksik, eta Amerik Santrral yo, peyi nan rejyon Karayib a tankou Ayiti, avèk peyi nan Amerik di Sid).

Youn nan faktè ki ede espesyalis yo fè prediksyon sa a, se gwo ogmantasyon Sèvis Imigrasyon ameriken konstate nan kantite imigran ki aplike pou viza tip H1-B ki monte rive nan yon nivo rekò pou ane 2019 la -swa 65 mil an tou. Daprè kalkil otorite yo te fè anvan dat 6 avril 2018 la, chif sa a gen ladan n 20 mil imigran ki te fè yon metriz nan yon domèn kèlkonk (se pi gwo kantite imigran ki vle kite peyi yo ak yon metriz pou yo vin travay Ozetazini.

Yon lòt eleman ki antre nan ekwasyon an (sètadi ki sipòte previzyon kòmkwa imigran tankou ayisyen, dominiken, jamayiken, kiben, brezilyen, elatriye, pral voye plis kòb nan peyi yo), se le fèt ke konesè an lamatyè yo fè previzyon tou pou yo di mache travay ameriken an pral kontinye fè pwogrè menm jan mache travay la pral byen konpòte li tou nan peyi tankou Lafrans, Lespay avek Itali, kote nou jwenn sous yon gwo kantite lajan ki prale nan rejyon Amerik Santral, Amerik di Sid avèk Karayib la.

Lè nou tcheke reyalite a nan milye finansye entènasyonal yo, nou konstate tèm sa a te nan mitan deba yo nan yon seyans ki dewoule nan jounen mèkredi 13 jen 2018 la nan katye-jeneral Bank Mondyal la nan Washington. Youn nan panelis yo sete Dillip Ratha, manager Biwo Bank Mondyal pou Mouvman Migrasyon ak Transfè Lajan Dyaspora yo. Misye Ratha deklare:

"Lajan transfè imigran ap voye bay moun nan peyi ki gen ekonomi mwayèn yo nan lemond te monte rive 466 milya dola an 2017. E pou ane 2018 la nou prevwa lajan transfè sa a pral ogmante pou l rive nan nivo 480 milya dola. Sa vle di lajan imigran yo transfere nan peyi dorijin yo reprezante pafwa 3 fwa lavalè tout asistans-o-devlopman peyi yo ap resevwa. Nan yon peyi tankou Ayiti oubyen Kongo, pa egzanp, lajan transfè ki sòti nan dyaspora a reprezante yon tyè bidjè nasyonal la –e pafwa menm li reprezante mwatye bidjè a. Men de ki kantite lajan n ap pale a, lajan k ap sòti nan dyaspora a pou l antre nan peyi sa yo. Alòs, mwen twouve se yon bon bagay, se yon bèl bagay, le fèt ke kominote mondyal la, an gwo, deside deziye dat 16 Jen an kòm Jounen Entènasyonal Transfè Lajan Dyaspora a; e, dapre sa m kwè tou, se yon bon bagay tou le fèt ke Asanble Jeneral l’ONU an vote sa pa gen lontan pou l rekonèt jounen sila a."

Daprè chif ki sòti nan enstitisyon finansye entènasyonal la, frè imigran santwo-ameriken, sid-ameriken ak karayib la (tankou ayisyen) k ap viv Ozetazini) te peye pandan 3 premye mwa ane 2018 la pou yo voye lajan nan peyi yo, sete 5,9 %. swa yon ogmantasyon 0,1 % pa rapò ak 3 dènye mwa ane 2017 la --yon chif ki pi piti lontan pase pousantaj moun peye an jeneral pou yo fè transfè lajan nan lòt rejyon nan lemond, ki se: 7,1 %.