La Jistis Ameriken Akize Rodolphe Jaar de Sipò Materyel ki Rezilte nan Lanmò yon Lidè Etranje

Biznisman Ayisyen Rodolphe Jaar konparèt devan yon tribunal nan Miami, Jedi apremidi kote li tande akizasyon ofisyel lajistis Ameriken pote kont li. Dapre Depatman Jistis, Jaar gen doub nasyonalite: Ayisyen ak Chilyen.



Etazini akize Jaar, 49 an, dèske li te bay sipò materyèl ki te rezilte nan lanmò yon lidè etranje. Si yon tribinal jwenn ni koupab, li taka gen pou’l pase rès vi li nan prizon.



Jaar te gen sou li inifò m prizonye bej, li te menote e li te gen yon chèn mare nan tay li nan moman li te konparèt devan jij Lauren Louis. Misye te gen yon mask ble nan figi li. Odyans la fet vityèlman pa Zoom akoz pandemi COVID-19 la.



Dapre avoka gouvenman Ameriken an, Walter Norkin, se Mèkredi apremidi ke Jaar te rive Ozetazini. Li di Jaar te vinn Ozetazini volontèman.



Jij Louis poze Jaar plizyè kestyon sou revni anyèl li. Misye di li pa travay depi 6 mwa donk li pa antre okenn lajan, li gen $2,000 dola nan yon kont an bank ann Ayiti, li pa gen kont an bank, ni pwopriyete, ni machinn ni okenn byen Ozetazini. Jaar ajoute li poko jwenn yon avoka. Jij la te akode li yon avoka gouvenman an, ki se Joaquin Padilla.



Misye Padilla va reprezante Jaar jiskaske li jwenn pwò p avoka pa li, dapre sa jij la di.



Avoka Etazini an, Misye Norkin mande pou yo kenbe Jaar nan prizon paske misye pa gen okenn stati imigrasyon legal nan peyi a. Norkin di Jaar gen yon dosye kriminèl Ozetazini deja, yo te depòte li kòm kriminel e li te entèdi retounen Ozetazini eksepte pou konparèt nan yon pwosesis legal ki gen rapò ak pawòl. Misye Norkin di pou tout rezon sa yo yo ta dwe kenbe misye nan prizon.



Jaar te gen yon ti tan pou’l koze an prive ak avoka Padilla san ke odyans la pat ka tande kisa yo tap diskite. Padilla mande jij la ba li tan pou’l pale ak kliyan ni anvan yo pouse pou pi devan ak pwosesis legal la.



Jij Louis akòde demann nan e li fikse Mèkredi 26 Janvye a 10h nan maten kòm pwochen dat kote Jaar va gen pou’l konparèt devan yon jij. Se va yon odyans preliminè pou diskite sou detansyon an. Jedi 27 a 10h li va gen pou’l konparèt devan tribinal ankò kote li va gen pou’l plede koupab ou non-koupab.



Pandan odyans la, jij gouvènman an te soulve posibilite pou gen yon konfli ant « defansè federal yo » paske li souliyen ke gen yon lot akize ki reprezante pa avoka federal tou – an palan de Mario Antonio Palacios Palacios - e ki lye a menm dosye asasina prezidan Ayisyen an. Li di gen posibilite pou se pa yon pwoblèm, men li va bay plis detay sou sa pi ta.



Palacios gen 2 chèf akizasyon Etazini lanse kont li an koneksyon ak asasina Moise la.

Depatman Sekirite Nasyonal ak FBI akize Palacios dèske kom kwa li te konplote pou bay sipò materyèl ki te debouche sou lanmò yon lidè etranje e ke li te konplote pou'l touye yon lidè etranje. Li plede non koupab a akizasyon sa yo.

Si yon tribinal jwenn ni koupab, Palacios ta ka pase rès vi li nan prizon.



Jij la mande avoka Norkin si la jistis te notifye konsila Ayisyen an sou detansyon Jaar la. Misye reponn ke yo poko fè sa, men ke yo te notifye otorite Ayisyen yo lè yo te arete Jaar nan Repiblik Dominikèn. Jij la pase lòd ba li pou’l fè sa anvan Vandredi.



Jin Louis pase lòd bay avoka gouvènman an tou pou li prezante tout prèv yo genyen kont Rodolphe Jaar pi vit posib.



Jaar te konparèt ansanm ak 2 lot akize ki pa gen anyen pou we ak ka pa li. Te gen 4 jandam avèk yo tou. Li te pale ak jij la ann Angle. Anvan pwosè a te kòmanse misye te repoze sou miray chanm kote li te chita sou yon ban an bwa, e pa fwa li te repoze tèt li sou miray la.