Lèzetazini Ankouraje Eleksyon ann Ayiti pou Konplete Enstitisyon Demokratik yo

Jon E Piechoski, sou-sekretè deta adjwen nan biwo emisfè oksidantal Depatman Deta ameriken an, deklare nan jounal Le Nouvelliste "Enstitisyon demokratik yo ann Ayiti pa konplè a."

Sekretè deta adjwen an reprann yon deklarasyon sekretè deta ameriken an Mike Pompeo te fè sa pa gen lontan, pou l di Etazini pa konfòtab ak sitiyasyon aktyèl nan nasyon Karayib la. Sou Sekretè deta a di Washington kontinye kore Prezidan Jovenel Moise kòm prezidan pèp ayisyen an te eli pandan li ankouraje responsab yo pou pibliye yon dat pou dewoulman eleksyon lejislatif yo.

Diplomat la di gouvène pa dekrè se pa demokrasi konplè se rezon ki fè dwe gen eleksyon lejislatif nan peyi a. Pou sa ki gen rapò ak admandman konstitisyon an sou sekretè deta a di se yon kesyon ki depann de pèp ayisyen an.

Premye pa a dapre li se eleksyon lejislatif yo pou tout pouvwa yo kapab an plas lòt opsyon yo ap vinn apre. Jon E Piechoski te reponn kesyon redaktè an chèf jounal, Le Nouvelliste Frantz Duval.