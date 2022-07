Kwasans Travay la Ozetazini Rete Byen Fò Malgre Avètisman kont Yon Resesyon

Pandan enflasyon an rete wo Ozetazini alòske espesyalis yo prevwa yon resesyon posib, Biwo Estatistik Travay Ameriken an pibliye vandredi yon rapò kote l fè konnen mache travay la rete byen fò nan peyi a avèk anrejistreman yon afè de 372 mil nouvo job nan mwa juen an, tandiske to chomaj la te rete nan nivo 3,6% pou yon 4èm mwa youn apre lòt.

Nan rapò sa a, Biwo a di kantite nouvo travay yo konparab ak kantite yo te ye nan mwa fevriye 2020 an, swwa jis anvan pandemi KOVID-19 la te eklate nan peyi a. Rapò a montre tou kwasans ki pi aparan an pou mwa juen an te fet nan sektè pwofesyonèl la ak biznis ki ofri sèvis yo, divètisman ak ospitalite, epi swen sante.

Nan yon deklarasyon Prezidan Biden pibliye, li di:

“Jodi a, nou aprann ke sektè prive nou an rive reprann tout job li te pèdi pandan pandemi an epi li ajoute travay mete sou sa. Se relans sektè travay la ki pi rapid e pi solid ki rive Ozetazini nan tout istwa peyi a.”

Biwo Estatistik Travay Ameriken an rapòte kantite nouvo travay nan sektè manifakti a te anrejistre yon ogmantasyon 29 mil job nan mwa juen an, sa ki fè li retounen nan nivo li te ye nan mwa fevriye 2020 an.