Sekretè Deta Ameriken an, Mike Pompeo, ap Retounen nan Kore di Nò

Sekretè Deta Lèzetazini an, Mike Pompeo, ap fè preparasyon pou l ale nan Kore di Nò jedi 5 jiyè pwochen pou l kontinye negosyasyon ki te kòmanse sou denikleyarizasyon Preskil Kore a. Anons pwochen vwayaj chèf diplomasi Lèzetazini an nan Pyongyang sòti an menm tan nan La Mezon Blanch ak Depatman Deta a lendi 2 jiyè 2018 la.

Vwayaj-retou sa a nan Kore di Nò pral dewoule aprè yon somè istorik ki te reyini Prezidan ameriken an, Donald Trump, avèk lidè Kore di Nò a, Kim Jong Un, nan peyi Sengapou nan dat 12 jen pase a. Aprè somè amerikano-nò-koreyen an, Prezidan Trump te deklare li gen konviksyon Kim Jong Un serye lè l ap pale de denikleyarizasyon an. Sepandan, daprè nouvèl ki te parèt sa pa gen lontan, sèvis sekrè Lèzetazini ta sanble di kòmkwa Kore di Nò ap chache fè koken nan jwèt la, l ap bay Lèzetazini manti; paske otorite yo nan Pyongyang kontinye pwogram devlopman zam nikleyè yo a nan divès enstalasyon ki apapiye atravè peyi a. Sepandan, nan pwendprès pòtpawòl Mezon Blanch la, Sarah Huckabee-Sanders, te bay lendi, li p at vle fè komantè sou enfòmasyon sa a; li te di tou senpleman "negosyasyon yo ap kontinye fè pwogrè."

Kèk analis k ap swiv istwa rapò amerikano-nò-koreyen yo raple pandan 8 fwa Kore di Nò te vyole akò li te siyen; yo di diktatè k ap dirije peyi a pa p janm kite tonbe pwogram kote y ap konpile zam nikleyè sou zam nikleyè. Youn nan analis sa yo se Bruce Klingner, yon konferansye nan oganizasyon konsètatè Heritage Foundation ki baze nan vil Washington. Misye Klingner fè konnen:

"Sa Lèzetazini dwe fè, se pran leson nan erè pase li yo epi pran dispozisyon pou l pa kite dènye antant an dat la tounen yon akò vyole. Se yon akò tou kout ki pa genyen ladan n detay ki te nan akò sou kontwòl zam nou te siyen avèk Inyon Sovyetik la."

Konseye La Mezon Blanch pou kesyon sekirite nasyonal la, John Bolton, ki te pale ak laprès dimanch pase a, di Lèzetazini gen yon plan ki ta kapab elimine totalman lasnal nikleyè Kore di Nò a si gouvènman an nan Pyongyang kowopere.