Konsey Sekirite Nasyonzuni Renouvle Manda BINUH

Konsey Sekirite Nasyonzuni an renouvle aswe a, manda Biwo Entegre Nasyonzuni pou Ayiti a BINUH.



Te gen 15 vot pou renouvelman an - kidonk tout manm konsey la vote wi.



Anbasade Etazuni nan L'ONU, Linda Thomas-Greenfield te pran la pawol apre vot la pou di, se pa yon bon moman pou LONU sispann apiye BINUH.



" BINUH has an important role to play at this critical moment in supporting the Government of Haiti’s efforts to promote human rights, stabilize the situation on the ground and create the conditions for national elections to be held. Now is not the time for the Security Council to walk away. "



Anbasade a deklare "BINUH gen yon wol enpotan pou jwe nan moman kritik sa a pou apiye jefo gouvenman Ayiti ap fe pou pwomouvwa dwa moun, stabilize sityasyon an epi kreye kondisyon pwopis pou eleksyon nasyonal ka dewoule. Se pa yon bon moman pou Konsey Sekritite a vire do'l."



Anbasade Thomas-Greenfield di rezolusyon yo adopte a mande pou Sekrete Jeneral L'ONU a, Antonio Guterres, re-evalye manda BINUH a nan 6 mwa.



"Lezetazuni ap tann evalyasyon sa a ak opotunite li akode nou pou nou ranfose manda BINUH ak efikasite li nan moman lap ede Ayiti fe fas ak plizye defi li gen devann," li ajoute.



Anbasade la Chin deklare peyi li te sigjere pou sekrete-jeneral la re-evalye manda BINUH a nan 6 mwa e gras ak yon bon jan diskisyon ki fet sou sa, ak enkluzyon kondisyon sa a nan rezolusyon an peyi li deside vote an fave renouvelman manda BINUH.



"Ayiti paka atenn stabilite si li paka regle pwoblem ni poukont li," Anbasade Chinwa a deklare. " Se poutet sa mwen ankouraje gouvenman Ayisyen an ak politisyen yo pou yo toujou priyorize pep la. Mete diferans nou sou kote, pran responsabilite e chache kowoperasyon ak konsansus pou peyi a ka gen yon pi bon avni."



Anbasade a ajoute la Chinn pare pou'l kontinye travay ak Konsey Sekirite a pou apiye BINUH epi jwe yon wol "pozitif" pou ede Ayiti atenn stabilite lakay li.





Korespondan VOA nan Nasyonzuni Margaret Besheer kontribye a repotaj sa a.