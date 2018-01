Deba ap Kontinye nan Kongrè Ameriken an Sou yon Posib Fèmti Gouvènman Federal la

Nan moman li posib pou gouvènman ameriken an fèmen nan 2 jou -vandredi 19 janvye 2018 la- si Kongrè a ak La Mezon Blanch pa rive antann yo sou yon pwolongasyon bidjè fonksyonnman an, palmantè demokrat ak repibliken lanse kèk atak kote yo youn voye ti toya sou lòt, nan jounen mèkredi 17 janvye 2018 la, poutèt kesyon ki gen rapò ak domèn imigrasyon an a ki ta kapab anpeche yo jwenn yon antant sou depans leta federal la ap fè.