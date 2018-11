Eleksyon Mi-Manda Ozetazini - Analiz ak Kòmantè

Se yon elektora ameriken divize ki patisipe nan vot mi-manda 6 novanm 2018 la pou pwonosne yon santans sou fason Prezidan Donald Trump ap dirije Lèzetazini jiskela. Rezilta yo kapab chavire balans la nan yon lòt sans e chanje direksyon kote Misye Trump ap mennen peyi a epi chanje dòn politik la nèt pou 2 zan kap vini la yo.

Nan balans la nou jwenn tou le 435 plas depite nan Kongrè a plis 35 sou 100 pòs senatè, tandiske 36 sou 50 Eta ameriken yo òganize eleksyon pou gouvènè.

Konsènan vòt pou gouvènè yo, youn an Eta kote konpetisyon an pi sere se Florid, ktoe majiostar kaptal la, Tallahassee, Demorkat Andrew Gil;lum, ap fè fas avèk ansyen depite ameriken Ron DeSanteris. Tou le 2 te rive byen bonè nan biwodvòt yo nan kòmansman jounen madi a.

Pandan biwodvòt yo t ap ouvri nan Eta Kalifòni, ki nan pati lwès peyi a, youn nan eletè yo, Richard Leavitt, te fè konnen li tris paske li konstate anpil nan votan yo prezante nan biwo yo avèk mekontantman sou figi yo. Li di:

“ Mwen panse gen anpil moun ki pa kontan e ki vle wè chanjman. Sepadnan sa pavel li yo praljwenn canjman. Se pou sa nou menm ki la a, nou kite kay nou byen bonè pou n al vote.”

Sondaj opinyon yo ak analis politik yo montre kandida pati opozisyon an (Pati Demokrat la) gen yon ti avantaj nan batay pou kontwòl Chanm Bas la; savledi yo byen plase pou yo ranpòte plis plas pase kantite yo te genyen pandan 2 zan ki pase yo. An fèt yo bezwen 23 pòs an plis pou yo reyalize objektif sa a epi reprann majorite a. Repibliken yo, bò kote pa yo, espere le fèt ke Prezidan Donald Trump te mennen kanpay avèk yo oubyen pou yo, sa kapab pèmèt yo konsève avanj tou mens (51-49) yo genyen nan Sena a. Pami 35 plas senatè ki nan konpetisyon an, 26 se Demokrat ki okipe yo tandiske pòs 9 senatè repibliken nan balans la.

Anfen n ap di nan anpil Eta sitwayen yo te sòti pa bann e pa pakèt pou yo ale vote. Se yon fenomèn ki atire atansyon obsèvatè yo anpil; paske, jeneralman, se difisilman pou 40 pousan elektora a ale vote lè se eleksyon mi-manda k ap dewoule.