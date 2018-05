Prezidan Trump di Syèj Somè l la ak Kim Jong Un Se Sengapour; Dat la Se 12 Jen 2018

Prezidan Donald Trump anonse rankont li gen pou fè ak lidè Kore di Nò a, Kim Jong Un, pral dewoule nan peyi Sengapour e dat la se 12 jen pwochen. Lidè ameriken an deklare: "Nou tou le 2 pral eseye fè rankont sa a tounen yon bon moman pou lapè nan lemond."

Prezidan Trump pale konsa sou Twitter li byen bonè jedi 10 me 2018 la aprè li te fin resevwa an pèsonn 3 ansyen prizonye ameriken Kore di Nò libere. Nan bèl akèy sa a ki dewoule nan baz militè Andrews la, Eta Maryland, M. Trump te monte nan yon avyon C-40, ki fè pati aviyasyon militè Lèzetazini an, pou yon konvèsasyon tou kout ak 3 zòm yo. Non ansyen prizonye sa yo se: Tony Kim, Kim Hak Song ak Kim Dong Chul. Yo te debake nan èpòt baz la jedi vè 3 zè di maten.