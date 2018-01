Anbasadè Kenneth Merten Di Relasyon Etazini ak Ayiti Repoze sou Baz Solid

Sou-Sekretè Deta Adjwen nan Depatman Deta Ameriken, Kenneth Merten, ki tap vizite Ayiti semèn pase a, bay Radyo RFM yon entèvyou kote li pale de rankont li ak Prezidan Jovenel Moise ak relasyon ant Washington ak Pòtoprens.

Anbasadè Merten -kii tap reponn kesyon Rotchild Francois Junior- fè konnen Prezidan Jovenel Moise te abòde avèk li vizyon gouvènman li an genyen pou devlopman peyi Dayiti. Pou sa ki gen rapò ak pawòl swadizan vilgè Prezidan ameriken Donald Trump ta pwononse kont Ayiti pandan yon rankont ak manm Kongrè nan Lamezon Blanch, diplomat la Deta deklare:

" Mwen regrèt laprès mete anpil aksan sou pawòl sa a aloske Prezidan Trump li menm demanti li. Men, sa ki pi enpòtan an, sè ke tout pèp ayisyen an ak tout gouvènman ayisyen an konnen gouvènman ameriken an ak pèp ameriken se bon vwasen nan emisfè sa a; e pèp ayisyen an konnen gouvènman ameriken ak pèp ameriken an pap janm lage yo."

