Minis Afè Etranjè Claude Joseph Mete Sitiyasyon Ayiti devan l'ONU

Chèf diplomasi ayisyèn nan, Claude Joseph, te prezan nan Konsèy Sekirite Nasyon Zini an, lendi 4 oktòb 2021 an, pou l te mete sitiyasyon Peyi d Ayiti devan manm konsèy la nan kad renouvèlman Biwo Entegre Nasyon Zini an Ayiti (BINUH). Apre M. Joseph te fin patisipe nan sesyon an, kote konsèy la te koute tou depozisyon Madam Helen La Lime -direktris BINUH a-, li te reponn an kreyòl kesyon korespondan Lavwadlamerik nan New York, Margaret Besheer, sou deferan pwen Ayiti prezante nan sesyon an.

Klike sou lyen ki pi devan an pou w suiv repons Minis Afè Etranjè ayisyen an.