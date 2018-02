Yon Otorite Wo Plase nan Depatman Deta Pral Vizite Ayiti

Sou Sekretè Deta ameriken John J. Sullivan ap vwayaje ann Ayiti pi presizeman nan kapital la, Pòtoprens, kote li pral rankontre ak Prezidan ayisyen an Jovenel Moïse e ak lidè peyi Karayib yo kap prezan nan 29èm reyinyon entèsesyonel konferans chèf gouvènman peyi manm Kominote Karayib la (CARICOM), soti 26 pou rive 28 fevriye 2018.

Sou Sekretè Deta ameriken Sullivan pral santre diskisyon yo sou kesyon ki enterese ni Etazini ni peyi Karayib yo, kesyon tankou: divèsifikasyon enèji, sekirite rejyonal, ak devlopman ekonomik.

Etazini se patnè peyi Karayib yo depi lontan, jan yo souliye sa nan estrateji Karayib 2020 an ki prevwa ranfòse sekirite, diplomasi, pwosperite, enèji, edikasyon, ak swen sante nan rejyon an.

Pandan pasaj Sou Sekretè Deta ameriken an John J. Sullivan ann Ayiti, lap rankontre tou ak pèsonèl Ambasad Etazini an, reprezantan sektè prive a, sosyete sivil la, epi lap genyen pou l vizite tou lekòl polis nasyonal ayisyen an ki resevwa finansman nanmen Biwo ameriken ki okipe kesyon Nakotik Entènasyonal ak aplikasyon lalwa.