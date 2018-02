Imigrasyon nan Mesaj Prezidan Trump sou Eta Inyon an

Nan mesaj prezidan ameriken an, Donald Trump, mete devan 2 chamm kongrè a reyini nan sware madi 30 janvye 2018 la, sou sitiyasyon jeneral la nan peyi a ak relasyon ant Lèzetazini ak rès mond la, li te abòde, antwot, sijè ki te enterese administrasyon li a pandan premye ane li pase sou pouvwa Pami sijè sa yo genyen dosye Imigrasyon an, sitiyasyon an nan kèk peyi etranje tankou Kore di Nò, Iran, Venezuela avèk Kiba.

Se yon plan-kadre ki pral ouvè chemen sitwayènte a pou anviwon yon milyon 800 mil imigran ilegal ki te antre Ozetazini san dokiman avèk paran yo pandan yo te timoun piti toujou. Prezidan Trump atire atansyon sou le fèt ke chif sa a (yon milyon 800 mil imigran an) depase 3 fwa lavalè kantite imigran yon pwogram li te jwenn an plas te vle ede. Men, pou yon imigran ilegal benefisye de wout sa a ki ka debouche sou sitwyènte, li dwe satisfè kèk kondisyon ki gen rapò ak edikasyon ak travay menm jan li dwe pwouve li genen yon bon karaktè moral.

3èm pilye a se mete fen nan lotri viza a -swa pwogram ki pèmèt, o aza, yon etranje jwenn rezidans li Ozetazini san otorite yo pa pran an konsiderasyon tanlan li, merit li avèk sekirite pèp nou an. Daprè Misye Trump di:

<< Li lè, li tan pou Lèzetazini retounen nan sistèm imigrasyon ki base sou merit la: sètadi yon sistèm ki vize moun ki gen talan, ki vle travay, ki pral pote kontribisyon li nan sosyete nou an epi ki pral renmen e respekte peyi nou an. >>

<<Nap mete fen nan imirgasyon a la chèn nan. Avèk sistèm kraze ki an plas kounyela a, yon sèl grenn imigran gen dwa fè antre nan peyi a yon kantite enfini manm fanmi lwen li. Men, avèk nouvo plan nou an, nap santre atansyon nou sou manm fanmi ki pwèch-pwèch yo tankou mari, madanm avèk pitit ki poko majè. >>

Lidè ameriken an fini deklarasyon li sou dosye imigrasyon an avèk mo sa yo: “Refòm esansyèl sa a nesesè non sèlman pou ekonomi nou an, men tou pou sekirite nou e pou avni nou.”