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Etazini

ICE di VOA Kreyòl li Pran Guy Philippe 'An Chaj' Depi 7 Septanm

Foto Achiv: Yon ajan Sevis Imigrasyon ak Ranfosman La Dwann Etazini (ICE).
WASHINGTON — 

Yon pòt pawòl ICE (Immigration and Customs Enforcement - Sèvis Imigrasyon ak La Dwan Etazini) konfime pou VOA Kreyòl Vandredi 8 Septanm ki kote ex-Senatè Ayisyen Guy Philippe twouve l aktyèlman.

“31 Oktòb 1999, sitwayen Ayisyen Guy Philippe, 55 an te antre Ozetazini legalman, men li te vyole kondisyon antre li Ozetazini apre yon tribinal te kondane li pou 2 chèf akizasyon pou konplo pou fè blanchiman lajan. Ajan imigrasyon ak Ladwann ICE te kontre avè l nan prizon Etazini nan Atlanta e yo te pran l an chaj 7 Septanm 2023. ICE pral kenbe li juskaske li konplete pwosesis imigrasyon li" pòt pawòl la di VOA.

Philippe te jwenn liberasyon li Jedi apre li te pase 6 zan nan prizon.

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