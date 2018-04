Ayiti: Reyaksyon nan Palman an sou Chanjman nan Kabinè Ministeryèl la

Gwoup palmantè minoritè yo nan Chanm Bas la menase pou konvoke Premye minis Jack Guy Lafontant pou vin reponn kesyon Depite yo sou remaniman kabinè ministeryèl li a.

Nan kòmansman semèn nan, Premye la te ranplase 5 nan minis gouvènman li an nan moman presyon tap fè nan palman an pou gen chanjman nan gouvènman an.

Si demanch sa a beyn akeyi bò kote manm kò lejislatif la ki pwòch pouvwa a, sepandan pou plizyè lòt senatè ak depite nan opozisyon an se yon lòt oryentasyon politik peyi a bezwen. Pataje opinyon w sou nouvèl sa a.