Ayiti: Plizyè Vil ak Komin Selebre Kanaval Lokal yon Semèn Avan 3 Jou Gra yo nan Pòtoprens

Plizyè milye moun atravè peyi a patisioe nan aktivite pre kanavalès yo nan Pòtoprens pandan wikenn 3 ak 4 fevriye 2018 la. Nan vil pwovens yo, tankou Jakmèl ak Gonayiv òganize kanaval ofisyèl yo.

Kanaval 2018 la nan Gonayiv, pote non Kanaval Endepandans. aktivite ki te sipoze kòmanse depi nan vandredi 2 fevriye pat rive pran jan yo te planifye li a dapre konrespondan Lavawadlamerik Exalus Mergenat.

Sepandan nan samdi bann tout kalite ak defile lamayòt, chaloska ak lòt ankò te pran lari pou selebre Kanaval Endepandans la.

Nan Jakmèl Korespondan Lavwadlamerik rapòte festivite yo te dewoule san ensidan avèk anpil defile madigra, lamayòt ak Chaloska. Jeneralman, youn nan bagay ki toujou make kanaval nan vil Jakmèl se defile ak dekizman wololoy.

Delmas an avan" se tèm kanaval komin Delma a ane sa, ki dewoule tou pandan wikenn nan. Dpre korespondan Lavwadlamerik Florence Lisené, anviwon 8 gwoup mizikal defile sou pakou kanaval lan pou te vin mete anbyans pou popilasyon an ki te desann an foul sou wout ayewopò a pou vin danse.