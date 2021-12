Gang 400 Mawozo Lage Tout Misyonè Ameriken li te Kenbe ann Otaj yo

Gang la te lage 5 pami 15 otaj li te kidnape yo pandan semèn ki sot pase yo.



Nap raple ke gang 400 Mawozo te kidnape 17 misyonè entranje (16 Ameriken ak yon Kanadyen) 16 Oktob pase a. Yo te mande yon ranson $1 milyon dola pa tet pou lage moun sa yo. Nan gwoup la te gen timoun. lidè gang la te menase pou touye otaj yo si yo pat satisfè demann ni an.



Etazini voye plizye responsab la jistis, ansanm ak ajan FBI ann Ayiti pou travay ak Polis Nasyonal Ayisyen an (PNH) sou liberasyon misyonè yo.



Se 21 Novanm pase a ke Christian Aid Ministries te anonse liberasyon 2 misyone. Li pat bay anpil detay sou sikonstans liberasyon yo non plis, eksepte pou di li te kontan a mo moun yo lage, ke yo an bonn eta e ke yap resevwa swen. Apre sa, 6 Desanm yo te lage 3 lot misyone.