Rankont Prezidan Biden nan Vil Wòm ak Prezidan Emmanuel Macon e P. M. Mario Draghi

Prezidan ameriken an, Joe Biden, tanmen, nan jounen vandredi 29 oktòb 2021 an, yon toune sou kontinan ewopeyen an avek yon vizit nan vil Wòm, kapital Itali, kote li fe yon rankont 1nèdtan avèk Pap Franswa. Daprè yon nòt ki sèòti nan La Mezon Balnch, sete yon rankont a la fwa pèsonèl e politik.

Apre Prezidan Biden te fin wè ak Souvren Pontif la, li rankontre tou avèk 2 lidè ewopeyen: Premye Minis italyen an, Mario Draghi, avek Prezidan franse a Emmanuel Macron. Pandan premye mandatè ameriken an nan vil etènel la, l ap asiste Somè G-20 an, edisyon 2021 an; ansuit li prale nan vil Glasgow, nan Peyi Lekòs, kote li va patisipe nan Konferans Nasyon Zini sou Chanjman Klimatik yo (COP26).

Klike sou video ki pi ba a pou w gen plis detay avek Lyonel Desmarattes.