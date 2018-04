Apèl pou Entèdi Chalimo kòm Youn nan Pi Gwo Fatra ki Polye Planèt Tè a

Nan moman se jou ki rete pou selebrasyon Jounen Entènasyonal Latè a (dimanch 22 avril 2018 la), La Grann Bretay lanse apèl pou l mande yon entèdiksyon total-kapital chalimo ki fèt an plastik e ki jetab aprè sèvis. Militan k ap defann lanati yo pa pèdi tan pou yo mande tout moun fè egatteman sa La Grann Bretay mande a e pou yo sispann sèvi ak chalimo.

Chalimo ak louch an katon ou plastik se 2 pami 10 bagay yo jwenn plis nan operasyon netwayaj plaj yo atravè lemond, daprè Ocean Conservancy, yon òganizasyon ki pa dèyè benefis e ki gen 30 tan depi l ap mete sou pye chak ane divès mouvman pou ranmase fatra nan lanmè ak sou plaj.



Daprè òganizasyon an, osean yo gen ladan yo salte ki peze 150 milyon tòn metrik; pami salte sa yo genyen fatra ki bloke sikilasyon dlo sou kòt yo, yo tounen pyèj ki makònen bèt-lanmè e mete an danje, e yo rive sal kèk rejyon sou latè kote lòm pa menm abite.

Daprè yon etid ki fèk parèt, 8 milyon tòn fatra al chwe sou plaj yo chak ane.